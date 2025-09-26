Diputado Ramírez (UDI) acusa al Gobierno de “irresponsabilidad” fiscal y exige transparencia antes de la Ley de Presupuesto

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó la contingencia política en entrevista con CNN Chile Radio, donde criticó el manejo económico del Ejecutivo y la "incertidumbre" que rodea la presentación de la Ley de Presupuesto. El legislador aseguró que si la situación es más grave de lo que se cree, el próximo gobierno tendrá que pagar "los platos rotos".

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió en duros términos a la situación fiscal del país y al manejo económico del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

¿Qué dijo Ramírez?

En conversación con CNN Chile Radio, el legislador acusó al Ejecutivo de estar en una situación de “precariedad” que no se había visto nunca y de haber “financiado una verdadera fiesta”.

A pocos días de que se cumpla el plazo para la presentación de la Ley de Presupuesto 2026, el diputado expresó su preocupación por la falta de transparencia en torno a las deudas que el Estado mantiene con diversos proveedores, particularmente en los Ministerios de Vivienda, Obras Públicas y Salud.

Según Ramírez, existe un “intento de maquillar la situación” para no hacer públicos los montos impagos.

¿Cuál es el estado de las finanzas públicas?

Según el diputado, la deuda real del Estado es mucho mayor a la que se contabiliza oficialmente, ya que no se estarían considerando las facturas impagas.

“Si a nosotros nos dicen que la deuda es 100, pero las facturas impagas equivalen a 20, bueno, eso tiene que transparentarse, porque entonces la deuda no es 100, la deuda es 120”, afirmó. En ese sentido, calificó de “obviedad” que se debe transparentar el estado de las finanzas públicas antes de la discusión presupuestaria.

Ramírez agregó que la discusión sobre las deudas del Gobierno es un asunto que no había visto “nunca” en sus siete años como parlamentario, lo que le parece una señal de la “precariedad de las finanzas públicas”. “Esto tiene que ver con un mal manejo de las finanzas públicas que no habíamos visto nunca“, sentenció.

El líder de la UDI también criticó la labor de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), asegurando que ha incurrido en “malas estimaciones” de ingresos en los últimos años, lo que ha contribuido a la situación actual.

“El Gobierno aguantó, aguantó, aguantó y ya casi al final del Gobierno les está empezando a explotar lo que ha ocurrido, que es que están gastando mucho más de lo que tienen y que finalmente eso genera, igual que en cualquier familia… un hoyo financiero“, sostuvo.

Las críticas a Jeannette Jara y la “palabra empeñada”

El diputado Guillermo Ramírez también se refirió a las recientes declaraciones de la ministra Jeannette Jara, quien rectificó su postura sobre el sistema político de Cuba, asegurando que no era una democracia.

“Obviamente que no es suficiente. Si ella no es capaz de decir que Cuba es una dictadura, entonces en el mundo no hay dictadura”, espetó Ramírez.

El legislador acusó a la ministra de contradecirse en múltiples ocasiones durante la corta campaña electoral que ha llevado adelante.

“Ha tenido posición cambiante en materia de pensiones, ha tenido posición cambiante en el tema de Cuba y la verdad es que todos sabemos que ella ha tenido que acomodarse respecto de lo que ella misma había dejado por escrito en su programa de gobierno inicial“, manifestó.

A su juicio, este es un “cálculo” político y una “forma de hacer política que daña la democracia” y “genera desconfianza en la ciudadanía”.

#CNNChileRadio | Guillermo Ramírez (UDI) y cambio de postura de Jeannette Jara sobre sistema político en Cuba: “Jeannette Jara, en la corta campaña que llevamos, se ha contradicho a su misma en múltiples ocasiones”. 📡 En vivo: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/5JGQU8TUxu — CNN Chile (@CNNChile) September 26, 2025

Finalmente, Ramírez se refirió al proyecto que establece la multa para quienes no voten en las elecciones de noviembre, expresando su esperanza de que el Gobierno cumpla con su palabra y el proyecto se apruebe en la Cámara de Diputados.

“Si no se aprueba esto el lunes, este habrá sido el Gobierno que habrá roto esa tradición que tenemos en Chile de que cuando la palabra se empeña se respeta y eso es mucho más grave aún que el tema de la sanción en el voto“, concluyó.