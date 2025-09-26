Antonio Walker insiste en propuesta de regularización de migrantes para mundo agro: “Llamo al mundo político a dejar el populismo”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura apuntó a un proceso de formalización "acotado" para evitar el "efecto llamada".

Siguen las repercusiones luego que la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) apuntar a a regularizar a los migrantes que desempeñan funciones en faenas agrícolas a raíz de la falta de mano de obra nacional en el rubro.

Quien promovió la idea fue el presidente del gremio, Antonio Walker, quien fue criticado por algunos candidatos presidenciales a raíz de sus dichos.

Además, el Presidente Boric, si bien valoró el espíritu constructivo de la SNA, descartó apoyar la idea por el momento.

En conversación con El Mercurio, Walker recalcó la situación de informalidad en la que trabajan algunos migrantes hoy en el sector agrícola.

El también exministro de Agricultura durante el último gobierno de Sebastián Piñera, aseguró que “se ha caído en la informalidad. Por eso el llamado de la SNA es: formalicemos al inmigrante que entró con visa de turista, que sabemos por dónde entró y cuándo entró, porque está siendo un tremendo aporte al país en muchos ámbitos distintos“.

Consultado sobre si hay falta de mano de obra chilena para estas labores, señaló que “la mano de obra nacional no es capaz de cubrir una cosecha de cereza donde vamos a necesitar 250 mil personas para esta temporada. No es capaz de absorver la mano de obra necesaria para realizar labores intensivas, como ajustes de carga, cosechas y otras tantas que hay en la agricultura chilena”.

Del mismo modo, se le preguntó sobre la propuesta de José Antonio Kast (Republicano)de declarar la inmigración ilegal como un delito, y cómo eso podría impactar al mundo agrícola.

Sobre este punto, señaló que “hago un llamado no solamente a José Antonio Kast, porque eso lo he escuchado también en otros candidatos, como Johannes Kaiser. Llamo al mundo político a dejar el populismo y abordar este tema con seriedad. Nos guste o no, es una realidad“.

“Hagamos un proceso de formalización acotado: solo para los que ya entraron, no para los que van a entrar, para evitar el ‘efecto llamada'”, acotó.

Además, puntualizó que “sé que es un tema muy poco popular para un candidato, porque los inmigrantes están asociados al narcotráfico y la delincuencia. A esos, expulsémoslos. Pero la gran mayoría es honrada y trabajadora”.