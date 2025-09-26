Negocios ministerio del trabajo

Gobierno actualizó listado de empresas estratégicas que no tienen derecho a huelga: ¿Cuáles son?

Por CNN Chile

26.09.2025 / 09:46

La lista, que contiene más de 70 nombres, incluye a empresas de distintas áreas, como eléctricas, salud, gas y transportes.

Este jueves, se publicó en el Diario Oficial el dictamen del Ministerio del Trabajo la actualización de las empresas estratégicas que no tienen derecho a huelga, conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código del Trabajo.

Además, se recordó que la Constitución establece que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”.

Y “tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso”.

En la resolución se señala que “no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, caso en el cual los trabajadores están sometidos a un procedimiento alternativo reglado en la ley, como es el arbitraje forzoso”.

En ese sentido, se procede a “restringir temporalmente el derecho colectivo a huelga de su respectivo sindicato, en el marco del proceso de negociación colectiva”.

La lista está compuesta por:

  • Aguas Patagonia de Aysén S.A.
  • Aguas Andinas S.A.
  • Aguas Araucanía S.A.
  • Aguas Cordillera S.A.
  • Aguas de Antofagasta S.A.
  • Aguas Décima S.A.
  • Aguas del Altiplano S.A.
  • Aguas del Valle S.A.
  • Aguas Magallanes S.A.
  • Aguas San Pedro S.A.
  • Banco Central de Chile
  • Celeo Redes Chile Limitada
  • Central Yungay S.A.
  • Centro de Diálisis Villarrica Ltda.
  • Centro de Salud Antares SpA.
  • Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.
  • Centro Renal SpA.
  • CGE Transmisión S.A.
  • Chilquinta Distribución S.A.
  • Chilquinta Transmisión S.A.
  • Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
  • Compañía Eléctrica Osorno S.A.
  • Compañía General de Electricidad S.A.
  • Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.
  • Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.
  • Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda.
  • Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó Limitada.
  • Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda.
  • Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Yungay, Yungay, Gultro, Los Lirios Limitada.
  • Cooperativa Eléctrica Los Ángeles Ltda.
  • Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional
  • Cuerpo de Bomberos de Concepción
  • Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
  • Diálisis Colina S.A.
  • Diálisis Norte S.A.
  • Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.
  • Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
  • Empresa Eléctrica de La Frontera S.A.
  • Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.
  • Empresa Eléctrica Puente Alto S.A.
  • Empresas Gasco S.A.
  • Enel Colina S.A.
  • Enel Distribución Chile S.A.
  • Essbio S.A.
  • Esval S.A.
  • Gas Sur S.A.
  • Gasmar SpA.
  • GNL Quintero S.A.
  • Luzlinares S.A.
  • Luzparral S.A.
  • Metrogas S.A.
  • Nueva Atacama S.A.
  • Nuevosur S.A.
  • Sacyr Agua Chacabuco S.A.
  • Sacyr Agua Lampa S.A.
  • Sacyr Agua Norte S.A.
  • Sacyr Agua Santiago S.A.
  • Sacyr Agua Utilities S.A.
  • Servicios Médicos Horizonte S.A.
  • Servicios Médicos Chillán Viejo SpA.
  • Sistema de Transmisión del Norte S.A.
  • Sistema de Transmisión del Sur S.A.
  • Sociedad Diálisis del Maule Limitada
  • Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.
  • Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
  • Sociedad Austral de Eléctricidad S.A.
  • Sociedad GNL Mejillones S.A.
  • Suralis S.A.
  • Transbordadora Austral Broom S.A.
  • Transelec Concesiones S.A.
  • Transelec S.A. Página 53 de 54
  • Transporte Marítimo Chiloé Aysén S.A.
  • Transportes Puelche S.A.

Asimismo, las faenas de las siguientes empresas tampoco podrán irse a huelga:

En empresa Colbún S.A.:

  • Área Cerro Navia: Central Nehuenco 1, 2 y 3
  • Área Alto Jahuel: Central Colbún
  • Área Araucanía: Central Canutillar

En Enel Green Power Chile S.A.:

  • Línea de transmisión vinculada a la Central Pilmaiquén
  • Instalaciones de los transformadores Pilmaiquén 66-13,8 KV.

En Engie Energía Chile S.A.:

  • Área Arica: Centrales Chapiquiña y Diésel Arica
  • Área Centro: Central Termoeléctrica Tocopilla; Central Térmica Mejillones

En Enel Generación Chile S.A.:

  • Área Tarapacá: Central TG Tarapacá
  • Área O´Higgins: Central Atacama
  • Área Diego de Almagro: Central Taltal y Central Diego de Almagro
  • Área Pan de Azúcar: Central Los Molles
  • Área Cerro Navia: Central Rapel y Central Quintero
  • Área Alto Jahuel: Central Pehuenche
  • Área Itahue: Central Cipreses
  • Área Biobío: Centrales El Toro, Antuco, Pangue, Palmucho y Ralco

