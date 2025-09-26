Gobierno actualizó listado de empresas estratégicas que no tienen derecho a huelga: ¿Cuáles son?

La lista, que contiene más de 70 nombres, incluye a empresas de distintas áreas, como eléctricas, salud, gas y transportes.

Este jueves, se publicó en el Diario Oficial el dictamen del Ministerio del Trabajo la actualización de las empresas estratégicas que no tienen derecho a huelga, conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código del Trabajo.

El listado está compuesto por empresas de distintas áreas, como eléctricas, salud, gas y transportes.

Además, se recordó que la Constitución establece que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”.

Y “tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso”.

En la resolución se señala que “no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, caso en el cual los trabajadores están sometidos a un procedimiento alternativo reglado en la ley, como es el arbitraje forzoso”.

En ese sentido, se procede a “restringir temporalmente el derecho colectivo a huelga de su respectivo sindicato, en el marco del proceso de negociación colectiva”.

La lista está compuesta por:

Aguas Patagonia de Aysén S.A.

Aguas Andinas S.A.

Aguas Araucanía S.A.

Aguas Cordillera S.A.

Aguas de Antofagasta S.A.

Aguas Décima S.A.

Aguas del Altiplano S.A.

Aguas del Valle S.A.

Aguas Magallanes S.A.

Aguas San Pedro S.A.

Banco Central de Chile

Celeo Redes Chile Limitada

Central Yungay S.A.

Centro de Diálisis Villarrica Ltda.

Centro de Salud Antares SpA.

Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.

Centro Renal SpA.

CGE Transmisión S.A.

Chilquinta Distribución S.A.

Chilquinta Transmisión S.A.

Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

Compañía Eléctrica Osorno S.A.

Compañía General de Electricidad S.A.

Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.

Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.

Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda.

Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó Limitada.

Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda.

Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Yungay, Yungay, Gultro, Los Lirios Limitada.

Cooperativa Eléctrica Los Ángeles Ltda.

Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional

Cuerpo de Bomberos de Concepción

Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa

Diálisis Colina S.A.

Diálisis Norte S.A.

Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.

Empresa Eléctrica de Aisén S.A.

Empresa Eléctrica de La Frontera S.A.

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.

Empresa Eléctrica Puente Alto S.A.

Empresas Gasco S.A.

Enel Colina S.A.

Enel Distribución Chile S.A.

Essbio S.A.

Esval S.A.

Gas Sur S.A.

Gasmar SpA.

GNL Quintero S.A.

Luzlinares S.A.

Luzparral S.A.

Metrogas S.A.

Nueva Atacama S.A.

Nuevosur S.A.

Sacyr Agua Chacabuco S.A.

Sacyr Agua Lampa S.A.

Sacyr Agua Norte S.A.

Sacyr Agua Santiago S.A.

Sacyr Agua Utilities S.A.

Servicios Médicos Horizonte S.A.

Servicios Médicos Chillán Viejo SpA.

Sistema de Transmisión del Norte S.A.

Sistema de Transmisión del Sur S.A.

Sociedad Diálisis del Maule Limitada

Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

Sociedad Austral de Eléctricidad S.A.

Sociedad GNL Mejillones S.A.

Suralis S.A.

Transbordadora Austral Broom S.A.

Transelec Concesiones S.A.

Transelec S.A. Página 53 de 54

Transporte Marítimo Chiloé Aysén S.A.

Transportes Puelche S.A.

Asimismo, las faenas de las siguientes empresas tampoco podrán irse a huelga:

En empresa Colbún S.A.:

Área Cerro Navia: Central Nehuenco 1, 2 y 3

Área Alto Jahuel: Central Colbún

Área Araucanía: Central Canutillar

En Enel Green Power Chile S.A.:

Línea de transmisión vinculada a la Central Pilmaiquén

Instalaciones de los transformadores Pilmaiquén 66-13,8 KV.

En Engie Energía Chile S.A.:

Área Arica: Centrales Chapiquiña y Diésel Arica

Área Centro: Central Termoeléctrica Tocopilla; Central Térmica Mejillones

En Enel Generación Chile S.A.: