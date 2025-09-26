Gobierno actualizó listado de empresas estratégicas que no tienen derecho a huelga: ¿Cuáles son?
Por CNN Chile
26.09.2025 / 09:46
La lista, que contiene más de 70 nombres, incluye a empresas de distintas áreas, como eléctricas, salud, gas y transportes.
Este jueves, se publicó en el Diario Oficial el dictamen del Ministerio del Trabajo la actualización de las empresas estratégicas que no tienen derecho a huelga, conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código del Trabajo.
El listado está compuesto por empresas de distintas áreas, como eléctricas, salud, gas y transportes.
Además, se recordó que la Constitución establece que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”.
Y “tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso”.
En la resolución se señala que “no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, caso en el cual los trabajadores están sometidos a un procedimiento alternativo reglado en la ley, como es el arbitraje forzoso”.
En ese sentido, se procede a “restringir temporalmente el derecho colectivo a huelga de su respectivo sindicato, en el marco del proceso de negociación colectiva”.
La lista está compuesta por:
- Aguas Patagonia de Aysén S.A.
- Aguas Andinas S.A.
- Aguas Araucanía S.A.
- Aguas Cordillera S.A.
- Aguas de Antofagasta S.A.
- Aguas Décima S.A.
- Aguas del Altiplano S.A.
- Aguas del Valle S.A.
- Aguas Magallanes S.A.
- Aguas San Pedro S.A.
- Banco Central de Chile
- Celeo Redes Chile Limitada
- Central Yungay S.A.
- Centro de Diálisis Villarrica Ltda.
- Centro de Salud Antares SpA.
- Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.
- Centro Renal SpA.
- CGE Transmisión S.A.
- Chilquinta Distribución S.A.
- Chilquinta Transmisión S.A.
- Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
- Compañía Eléctrica Osorno S.A.
- Compañía General de Electricidad S.A.
- Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.
- Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.
- Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda.
- Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó Limitada.
- Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda.
- Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Yungay, Yungay, Gultro, Los Lirios Limitada.
- Cooperativa Eléctrica Los Ángeles Ltda.
- Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional
- Cuerpo de Bomberos de Concepción
- Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
- Diálisis Colina S.A.
- Diálisis Norte S.A.
- Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.
- Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
- Empresa Eléctrica de La Frontera S.A.
- Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.
- Empresa Eléctrica Puente Alto S.A.
- Empresas Gasco S.A.
- Enel Colina S.A.
- Enel Distribución Chile S.A.
- Essbio S.A.
- Esval S.A.
- Gas Sur S.A.
- Gasmar SpA.
- GNL Quintero S.A.
- Luzlinares S.A.
- Luzparral S.A.
- Metrogas S.A.
- Nueva Atacama S.A.
- Nuevosur S.A.
- Sacyr Agua Chacabuco S.A.
- Sacyr Agua Lampa S.A.
- Sacyr Agua Norte S.A.
- Sacyr Agua Santiago S.A.
- Sacyr Agua Utilities S.A.
- Servicios Médicos Horizonte S.A.
- Servicios Médicos Chillán Viejo SpA.
- Sistema de Transmisión del Norte S.A.
- Sistema de Transmisión del Sur S.A.
- Sociedad Diálisis del Maule Limitada
- Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.
- Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
- Sociedad Austral de Eléctricidad S.A.
- Sociedad GNL Mejillones S.A.
- Suralis S.A.
- Transbordadora Austral Broom S.A.
- Transelec Concesiones S.A.
- Transelec S.A. Página 53 de 54
- Transporte Marítimo Chiloé Aysén S.A.
- Transportes Puelche S.A.
Asimismo, las faenas de las siguientes empresas tampoco podrán irse a huelga:
En empresa Colbún S.A.:
- Área Cerro Navia: Central Nehuenco 1, 2 y 3
- Área Alto Jahuel: Central Colbún
- Área Araucanía: Central Canutillar
En Enel Green Power Chile S.A.:
- Línea de transmisión vinculada a la Central Pilmaiquén
- Instalaciones de los transformadores Pilmaiquén 66-13,8 KV.
En Engie Energía Chile S.A.:
- Área Arica: Centrales Chapiquiña y Diésel Arica
- Área Centro: Central Termoeléctrica Tocopilla; Central Térmica Mejillones
En Enel Generación Chile S.A.:
- Área Tarapacá: Central TG Tarapacá
- Área O´Higgins: Central Atacama
- Área Diego de Almagro: Central Taltal y Central Diego de Almagro
- Área Pan de Azúcar: Central Los Molles
- Área Cerro Navia: Central Rapel y Central Quintero
- Área Alto Jahuel: Central Pehuenche
- Área Itahue: Central Cipreses
- Área Biobío: Centrales El Toro, Antuco, Pangue, Palmucho y Ralco