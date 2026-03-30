Tras casos de estudiantes con armas: Gobierno prepara proyecto de ley para revisar mochilas en colegios

La semana pasada, un estudiante mató a una inspectora en un colegio de Calama tras atacarla con un arma blanca, mientras que este lunes un alumno intentó ingresar a su escuela en Curicó con un arma de fuego.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, comentó que el Gobierno presentará un proyecto de ley que permita a colegios ejercer medidas de seguridad, como la revisión de mochilas en colegios.

El anuncio ocurre luego de los hechos ocurridos la semana pasada en un colegio de Calama, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a dos inspectoras y a otros alumnos. Tras ello, una de las inspectoras murió debido a la gravedad de sus heridas, mientras que la otra se mantiene internada.

El atacante será formalizado mañana martes y arriesga presidio perpetuo por los delitos de homicidio calificado y homicidios frustrados.

A ello se suma que esta jornada se detectó que un estudiante de Curicó intentó ingresar a su colegio con un arma de fuego en la mochila.

Actualmente, rige una resolución de la Superintendencia de Educación que establece que no se pueden revisar las mochilas, ya que se considera una vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, Arzola señaló que el Ejecutivo ha planteado presentar un proyecto para modificar el reglamento.

“Respecto a otras medidas de seguridad, como puede ser la instalación de mochilas, eso requiere de una ley adicional porque hoy día existe un dictamen que lo impide”, dijo, añadiendo que hay colegios que han querido implementar este tipo de medidas, pero que no lo tenían permitido.

En esa línea, “nosotros vamos a elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas”.

Dicha iniciativa tendrá que ser discutida en el Congreso.