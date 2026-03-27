Alumno dio muerte a inspectora de colegio en Calama tras ataque con arma blanca: Hay otros cuatro lesionados

Hay otras cuatro personas lesionadas, una segunda inspectora y tres estudiantes, que fueron trasladadas hasta un recinto asistencial para ser atendidas.

Una inspectora de un colegio de Calama falleció tras ser agredida con un arma blanca por parte de un alumno en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.

Carabineros llegó hasta el lugar para verificar un procedimiento por una presunta agresión con arma blanca al interior del establecimiento.

Tras ello, se constató que a eso de las 10:30 de este viernes un estudiante de 4° medio había agredido a tres alumnos y dos inspectoras.

El atacante fue reducido y detenido en el lugar, para posteriormente ser trasladado hasta el hospital local para constatar lesiones. Luego, lo derivaron a la 1° Comisaría para continuar con el procedimiento.

De acuerdo a información policial, una de las inspectoras, identificada como M.V.R.V., de 59 años, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Mientras que los demás lesionados, una segunda inspectora y tres estudiantes, fueron trasladados hasta un recinto asistencial para ser atendidos.

La dirección del establecimiento determinó la suspensión inmediata de las clases, además de la evacuación total de estudiantes, profesores y personal administrativo del colegio, para resguardar la seguridad de la comunidad escolar.

La delegada regional de Antofagasta, Katherine López, y los seremis de Seguridad y Educación llegarán hasta el lugar de los hechos.

El delegado presidencial provincial de El Loa, Cristian Ramírez, informó que tras conocer el hecho se comunicó con el Gobierno central, acordando como “acción inmediata asistir al establecimiento para poder conocer todos los antecedentes. Desde aquí ya estamos acompañando a la comunidad escolar y trabajando por dilucidar lo ocurrido”.

Calama: Colegio lamenta el ataque

La rectoría del colegio emitió un comunicado confirmando el grave hecho.

“Con profundo dolor, nuestra comunidad educativa informa que a las 10:30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, expresaron.

“Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital”, añadieron.

Asimismo, manifestaron su pesar a la comunidad educativa “en este momento de dolor”, expresando su solidaridad y acompañamiento.

“Somos conscientes del impacto que esta tragedia genera en todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa, y los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta”.