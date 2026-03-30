País arma de fuego

Menor es sorprendido intentando ingresar arma de fuego en colegio de Curicó

Por CNN Chile

30.03.2026 / 10:38

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La situación ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando personal del Colegio Polivalente Japón, se percató que un menor estaba intentando ingresar al establecimiento con un arma de fuego. 

Un nuevo hecho policial de violencia escolar quedó al descubierto en Curicó.

La situación ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando personal del Colegio Polivalente Japón, se percató que un menor de 15 años, que cursa primero medio en el establecimiento, estaba intentando ingresar al establecimiento con un arma de fuego.

Ante la situación, la madre -según información preliminar- logró contener al menor, quien portaba el arma de fuego en su cintura, y llamar a Carabineros.

“El encargado del establecimiento señala haber visto un menor con un arma de fuego; entonces llega personal policial, certifica que hay una situación real. Este menor en este momento se encuentra en la unidad, en espera de instrucciones a lo que establezca el Ministro Público”, detalló al medio local Vivimos La Noticia, el mayor Juan Diaz. 

El funcionario policial detalló que “no hay personas lesionada, no hay amenazas de por medio, no usa el arma de fuego, así que afortunadamente es un procedimiento que no generó más alguna situación de mayor gravedad”.

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