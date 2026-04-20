Estudiantes acusados de agredir a la ministra Ximena Lincolao quedan libres y con prohibición de acercarse

El tribunal descartó la prisión preventiva, pero estableció medidas cautelares mientras avanza la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días.

El caso por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, sumó un nuevo capítulo luego de que los tres estudiantes imputados quedaran en libertad tras ser formalizados en el Juzgado de Garantía de Valdivia este lunes.

Aunque no se decretó prisión preventiva, el tribunal impuso una serie de restricciones mientras se desarrolla la investigación que tiene un plazo de 120 días.

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En concreto, los imputados no podrán acercarse a la secretaria de Estado, deberán permanecer dentro del país y cumplir con firma quincenal, recogió Radio Biobío.

La Fiscalía había solicitado arresto domiciliario nocturno, mientras que el Consejo de Defensa del Estado insistió en la prisión preventiva. Ninguna de estas medidas fue acogida por el juez.

Los hechos que dieron origen a la causa ocurrieron durante una actividad oficial en la Universidad Austral de Chile, donde la ministra fue objeto de insultos y recibió el lanzamiento de agua en medio de manifestaciones.