Steinert valora detención de estudiantes por agresión a ministra Lincolao: Anuncia que pedirán prisión preventiva para los acusados

La ministra de Seguridad además sostuvo que "las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que estas sean ejercidas a través de la violencia".

El Gobierno valoró la detención de los presuntos autores de la agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la que se produjo durante las últimas horas en la ciudad de Valdivia.

Según informaron las autoridades, las diligencias permitieron identificar a tres personas —dos hombres y una mujer— vinculadas directamente con los hechos de violencia.

A través de un video, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacó la eficacia del operativo y reafirmó la postura de la administración frente a los incidentes.

“Como Gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que estas sean ejercidas a través de la violencia“, señaló la autoridad, añadiendo que esta conducta no es aceptable “cualquiera sea la demanda“.

En el marco de las acciones legales, se confirmó que el Ministerio de Seguridad ya interpuso una querella criminal para intervenir en el proceso judicial. La institución buscará que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables del ataque, participando activamente en las instancias procesales que se desarrollen en los tribunales de justicia.

Finalmente, Steinert adelantó que el equipo jurídico concurrirá a la audiencia de formalización programada para esta jornada con un objetivo claro. “Vamos a ser parte y concurrir a la audiencia el día de hoy a fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas, porque no hay causa justa que justifique la violencia”, sentenció la personera gubernamental.