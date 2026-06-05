Megarreforma: Comisión de Hacienda votaría idea de legislar la próxima semana

La Comisión de Hacienda del Senado fijó un cronograma para la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.

Ayer jueves, los parlamentarios sesionaron en doble jornada, donde escucharon al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y le formularon preguntas.

También estaba programada la asistencia del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, para entregar detalles del nuevo informe financiero.

En tanto, el próximo lunes 8 de junio la comisión sesionará entre 10 y 18:00 horas. En dicha jornada se comenzará con la ronda de audiencias, contando con la participación de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides.

Para el martes y miércoles de la otra semana se continuará con la escucha.

Desde el Senado indicaron que, en caso de aprobarse la idea de legislar, se pasará al análisis en particular en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.