La historia del rescate de bomberos que quedaron atrapados en el río Elqui: Se necesitó una retroexcavadora

Una retroexcavadora rescató la noche del pasado domingo a cuatro voluntarios de Bomberos de La Serena y a un civil que permanecieron dos horas atrapados sobre el techo de un vehículo de emergencia, tras el repentino desborde del río Elqui en el sector El Hinojal, a la altura del kilómetro 23 de la Ruta 41.

Según lo informado por LUN, la emergencia se desencadenó cerca de las 20:00 horas, cuando el equipo acudió a evacuar a una familia del sector y la crecida inmovilizó la camioneta en la que se desplazaban.

Ante la imposibilidad de avanzar, los rescatistas emitieron una señal de auxilio por radio y subieron al techo de la unidad junto al poblador.

El arribo de la maquinaria pesada permitió evacuar al civil y a uno de los efectivos en la máquina, mientras que los otros tres voluntarios debieron lanzarse al agua para ser extraídos mediante cuerdas de seguridad.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a un centro asistencial para tratar cuadros de hipotermia tras la exposición al agua torrentosa. “Estuvimos cerca de cuatro horas sometidos a aguas torrentosas y bajas temperaturas. Nos estabilizaron, nos pusieron suero caliente, nos abrigaron con mantas térmicas y nos evaluaron los signos vitales”, detalló el voluntario Ángelo Pizarro.