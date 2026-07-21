Sistema frontal: 10 personas fallecidas, más de 100 mil aisladas y cerca de 18 mil viviendas con daños

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron un nuevo balance por el sistema frontal que afecta principalmente la zona norte del país.

De acuerdo a Cebrián, hasta la fecha se registran 10 personas fallecidas, 16 lesionadas y 2.281 damnificadas. Esto último, mayoritariamente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío.

Además, hay 1.031 albergados y 104.271 aislados, los cuales se concentran entre Atacama y Coquimbo.

“El aislamiento es una situación circunstancial; en la medida en que se logre llegar a ciertos lugares, reponer algún camino o que baje el cauce de algún río, esa condición se va levantando”, aclaró la autoridad de Senapred.

Asimismo, se contabilizan cuatro personas desaparecidas con presuntas desgracias presentadas en Carabineros. Dos corresponden a Atacama y las otras dos a Coquimbo.

En cuanto a afectación a viviendas, hasta ahora hay un total de 81 casas destruidas, 2.661 con daño mayor, 18.957 con daño menor y 1.771 en evaluación de daños.