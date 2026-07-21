Por intensidad de las lluvias: Mineduc suspende clases para toda la Región de Valparaíso este 21 de julio

El Gobierno informó la suspensión de clases para toda la Región de Valparaíso este martes 21 de julio.
La medida se debe a las intensas precipitaciones que se han registrado en la zona y “busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas ante las condiciones derivadas del sistema frontal. Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades”, indicó el Ministerio de Educación.
“Debido a la intensidad y fuertes precipitaciones registradas, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases en toda la región de Valparaíso continental para hoy martes 21 de julio”, comunicó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
Debido a la intensidad y fuertes precipitaciones registradas, el @Mineduc decidió suspender las clases en toda la región de Valparaíso continental para hoy martes 21 de julio. #ChileSeCuida pic.twitter.com/s6yyZvXiKb
— Máximo Pavez 🇨🇱 (@MaximoPavezC) July 21, 2026
La determinación se suma a las regiones que ya habían sido anunciadas por el Ejecutivo ayer lunes.
El biministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, en la Región de Atacama, no tendrán clases este martes 21 y el miércoles 22 de julio.
En tanto, las comunas que ya habían sido anunciadas y que no tendrán clases este martes 21 de julio son:
- Caldera (Región de Atacama)
- Copiapó (Región de Atacama)
- Tierra Amarilla (Región de Atacama)
- San José del Maipo (Región Metropolitana)
- Tiltil (Región Metropolitana)
- Petorca (Provincia de Petorca).
- La Ligua (Provincia de Petorca).
- Cabildo (Provincia de Petorca).
- Papudo (Provincia de Petorca).
- Zapallar (Provincia de Petorca).
- Quilpué (Provincia de Marga Marga).
- Villa Alemana (Provincia de Marga Marga).
- Olmué (Provincia de Marga Marga).
- Limache (Provincia de Marga Marga).
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