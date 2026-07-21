Diputado Sulantay (UDI), representante de Coquimbo: “Vino el ministro Poduje y el ministro de Grange y no dejaron nada, ningún tipo de solución”

El diputado Marco Antonio Sulantay se refirió al temporal que está afectando al país, especialmente a la Región de Coquimbo y a sectores de la Región de Atacama durante los últimos días.

En conversación con La Tercera, el parlamentario electo en Coquimbo fue consultado sobre si se tardó mucho el decreto de estado de catástrofe en la zona.

Ante esto, sostuvo que “a la luz de los hechos que hemos conocido, con al menos cuatro víctimas fatales confirmadas como consecuencia del frente de mal tiempo, es evidente que sí. Un retraso administrativo no tiene justificación cuando tenemos vidas que se pierden”.

“Yo oficié al Presidente el sábado para prevenir, por experiencia propia, porque soy de la zona y viví los temporales del 82 y el 83. Era necesario tener el decreto de zona de catástrofe en la mano, porque esto en mi región ocurre cada 30 años de la forma que lo estamos viendo”, añadió.

Respecto a los motivos detrás de la tardanza, indicó que “hay un excesivo centralismo en nuestro país. Incluso para poder abordar de buena forma las contingencias de emergencia como esta, porque siempre los ojos primero están puestos en la Región Metropolitana, Valparaíso, el sur. Pero las regiones del norte están siempre desvalidas, desde el punto de vista de la atención de las autoridades centrales”.

Posteriormente, se le preguntó por las críticas a la ausencia de ministros, ante lo cual replicó que “lo que puedo decir es que aquí vinieron dos ministros el domingo, no le avisaron a nadie, recorrieron algunos puntos y se fueron“.

“No dejaron ningún tipo de solución o posibles soluciones respecto a temas de sus carteras. Aquí vino el ministro Iván Poduje y el biministro Louis de Grange. Ninguno de los dos tuvo alguna proyección de solución respecto de sus carteras. Fue muy poca la comunicación, no le avisaron prácticamente a nadie”, añadió.

Finalmente, señaló que “por eso yo estoy con el reclamo que han hecho el gobernador y los alcaldes, oficialistas y de oposición. Esos dos ministros visitaron la región y no dejaron nada, ninguna solución“.