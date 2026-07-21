Deuda del CAE prescribió: Corte Suprema ratifica vencimiento de deuda cobrada por banco Itaú Corpbanca

La Primera Sala de la Corte Suprema ratificó en un fallo unánime la prescripción de una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) cobrada por Itaú Corpbanca en Santiago, desestimando la acción ejecutiva presentada por el banco.

Según lo informado por el Poder Judicial, el máximo tribunal fundamentó la resolución al establecer que la imprescriptibilidad de esta obligación beneficia de forma exclusiva al Fisco y no alcanza a las instituciones bancarias privadas que no acrediten oportunamente la ejecución de la garantía estatal.

El banco intentó revertir un fallo previo de la Corte de Apelaciones de Santiago alegando que, al hacer efectiva la garantía pública, operó una subrogación legal a la Tesorería General de la República que convertía al crédito en imprescriptible.

Sin embargo, la justicia rechazó esta postura tras constatar que dicha condición no estaba acreditada al momento de iniciar la demanda ejecutiva.

El tribunal también destacó que “el beneficio excepcionalísimo de imprescriptibilidad de la deuda” está reservado para la administración estatal.

De esta forma, la resolución desestimó de manera definitiva el recurso de casación en el fondo presentado por la entidad financiera y dio por concluido el procedimiento de cobro.