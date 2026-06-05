Último día para postular al Subsidio Eléctrico: Plazo termina esta tarde

Este viernes 5 de junio finaliza el plazo para postular al Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega descuentos en las cuentas de la luz a hogares que cumplan con los requisitos establecidos.

La quinta convocatoria estará abierta hasta las 18:00 horas y cubrirá el período correspondiente al segundo semestre de 2026.

Quienes resulten beneficiados comenzarán a recibir el descuento desde septiembre, dependiendo de la fecha de facturación de cada empresa eléctrica.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?

Podrán solicitar el beneficio las personas mayores de 18 años que formen parte del Registro Social de Hogares y cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar ubicado entre el 0% y el 40% de la Calificación Socioeconómica vigente durante la segunda quincena de mayo de 2026.

de la Calificación Socioeconómica vigente durante la segunda quincena de mayo de 2026. Integrar un hogar con al menos una persona electrodependiente inscrita en el registro correspondiente, sin importar su tramo socioeconómico.

Además, la persona postulante debe ser cliente residencial, ya sea propietaria o arrendataria, y estar al día en el pago de las cuentas de electricidad antes del 22 de junio.

Solo puede postular una persona por hogar.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico?

La postulación se puede realizar a través del sitio oficial del beneficio, ingresando con ClaveÚnica.

También se puede solicitar mediante los canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende o por medio de la Ventanilla Única Social.

Para completar el trámite, el sistema solicita ingresar la región y comuna de residencia, la empresa o cooperativa que entrega el suministro eléctrico, el número de cliente, un correo electrónico de contacto y un número de teléfono.

Una vez enviada la solicitud, la plataforma enviará un correo electrónico con el resumen de los datos ingresados.

¿Cuándo se publican los resultados?

Los resultados de esta convocatoria estarán disponibles el 12 de agosto de 2026.

El descuento comenzará a aplicarse en las boletas desde septiembre, de acuerdo con los ciclos de facturación de cada compañía eléctrica.

Montos del Subsidio Eléctrico

Los montos de esta quinta convocatoria dependen de la cantidad de integrantes del hogar:

Hogares de 1 integrante: $17.346.

$17.346. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548.

$22.548. Hogares de 4 o más integrantes: $32.224.

En esta oportunidad, el monto total del subsidio será distribuido en seis cuotas mensuales, correspondientes al período entre julio y diciembre de 2026.