Reseñas de juegos | EA SPORTS F1 25, Season Pack 2026: La decisión correcta

Siempre se ha criticado que los juegos de deportes en general, año a año, introducen pocos cambios en sus dinámicas y en su modelo de juego. Les pasa a todos, a la saga Fifa (hoy EA Sports FC), la de la NBA, la del mundo tenis e, incluso, a la de la lucha libre.

Sin embargo, pocos juegos deben enfrentar cambios tan drásticos a replicar de las mecánicas de la vida real como el EA Sports F1. La edición 2025 del juego, si bien y siguiendo la regla antes mencionada, no introdujo grandes cambios, sí traía mucha entretención y novedades asociadas a la película del mismo nombre que fue hit de taquilla.

Pero este año la F1 está sumida en la polémica producto de los nuevos reglajes que han introducido factores de energía y modificación radical de los autos. Tanto ha sido el cuestionamiento, que incluso, ya se han anunciado modificaciones para el 2027 e, incluso, no se descartan introducir más modificaciones.

En esa línea, la decisión de EA Sports y Codemasters de no desgastarse en un nuevo juego y sumar una actualización en formato de Season Pack, fue la correcta. Lo mejor es dejar reposar, apostar por un golpe para el 2027, tanto en calidad gráfica, como jugabilidad y diseño. Y, de paso, dejar que el agua pase bajo el puente y tener claro con qué reglas se correrán en años venideros (reglas que perduren y no cambien).

Hablando estrictamente de la Season Pack 2026, el juego es entretenido. No modifica mucho su esquema, pero nos trae nuevos equipos, los nuevos coches y las nuevas regulaciones. Hay que reconocer que gestionar la energía y el Straight Mode (que vino a reemplazar al DRS) es complejo.

Gran punto para la saga es poder jugar en el circuito de Madring, que aún no se termina por construir y será la novedad de este año.

Tras jugar unas 5 carreras, se pueden rescatar varios aspectos: el sonido de los motores es sensacional, especialmente para quienes amen los autos de verdad.

Las repeticiones aún dejan que desear y su calidad a veces no es tan satisfactoria como se esperaría. Las carreras en sí, son más entretenidas, eso es verdad. Quizás en el juego funciona mucho mejor que en la vida real.

En resumidas cuentas, vale la pena si eres un amante neto de la Fórmula 1. Ahora, si no te gusta tanto, quizás te convenga esperar.

La conclusión final es que EA Sports y Codemasters acertaron, pero tienen trabajo para 2027 donde realmente se les exigirá un producto distinto al que hoy nos entrega.

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