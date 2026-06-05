Bonos y subsidios por desempleo: Conoce todos los beneficios para personas cesantes durante el mes de junio

Durante el trimestre de enero a marzo, el desempleo alcanzó un 8,9%, afectando especialmente a las mujeres. Ante este complejo escenario económico, marcado por el aumento del costo de la vida, perder el trabajo se vuelve un desafío para las familias.

Por ello, en CNN Chile te presentamos una lista de bonos y beneficios disponibles para personas cesantes durante el mes de junio.

Seguro de Cesantía de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC)

Este seguro, administrado por la AFC, protege a todos los empleados contratados bajo el Código del Trabajo o el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública, además de a los trabajadores de casa particular.

El seguro se financia con el 3% de las remuneraciones del trabajador afiliado a la AFC, quien, al estar desempleado, “podrá retirar el dinero en giros mensuales”, según detalló ChileAtiende.

Para acceder a este beneficio debes:

Acreditar tu cesantía: mediante finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial.

mediante finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial. Contar con un mínimo de cotizaciones pagadas: en el caso de contrato indefinido, deben ser 10 mensuales, mientras que para contratos a plazo fijo o por obra, deben ser 5 mensuales.

Es importante recordar que las siguientes personas no pueden acceder a este seguro:

Funcionarios públicos.

Funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Trabajadores independientes o por cuenta propia.

Menores de 18 años.

Pensionados (excepto aquellos por invalidez parcial).

Subsidio de Cesantía del Instituto de Previsión Social (IPS)

En caso de no cumplir con los requisitos solicitados por el seguro anterior, puedes solicitar esta ayuda económica que se entrega por un período máximo de casi un año (360 días).

¿Qué incluye?

Atención médica: Gratuidad en prestaciones de salud dentro de la red de consultorios e instituciones hospitalarias del Servicio de Salud.

Gratuidad en prestaciones de salud dentro de la red de consultorios e instituciones hospitalarias del Servicio de Salud. Asignaciones monetarias: Continuidad en la recepción de la Asignación Familiar y/o Maternal según las cargas reconocidas.

Continuidad en la recepción de la Asignación Familiar y/o Maternal según las cargas reconocidas. Gasto funerario: Cobertura de costos de sepultación a través de la asignación por muerte si el beneficiario fallece.

Desde ChileAtiende detallaron que “el beneficio debe ser solicitado ante la institución previsional que corresponda al trabajador subsidiado (IPS o Caja de Compensación), que también será la encargada de su pago, por mes vencido, desde la fecha de presentación de la solicitud hasta que se cumplan los 360 días”.

¿Para quiénes es el beneficio?

El beneficio está dirigido a personas que:

Tengan un historial laboral de al menos 12 meses de cotizaciones en los últimos dos años.

en los últimos dos años. Estén inscritas en el registro de cesantía de su municipalidad y en el del IPS o caja de compensación.

y en el del IPS o caja de compensación. Perdieron el empleo por causas ajenas a su voluntad.

Firmaron su contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2002 (si es después, corresponde el Seguro de Cesantía de la AFC).

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

Este fondo es para los trabajadores que están afiliados al Seguro de Cesantía y no tienen saldo suficiente en su cuenta individual al momento de quedar desempleados. Este contempla una ayuda de cinco meses (tanto para contratos indefinidos como a plazo fijo).

Asimismo, ChileAtiende aclaró que el apoyo económico permite que una persona retire “hasta 10 pagos del Fondo de Cesantía Solidario en cinco años“.

Revisa los requisitos para solicitar el apoyo económico:

El trabajador debe haber sido despedido por alguna de las siguientes causales: necesidades de la empresa, quiebra del empleador, vencimiento del plazo convenido en el contrato, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, o caso fortuito o fuerza mayor.

Contar con un mínimo de 10 cotizaciones pagadas . De estas, las tres últimas deben provenir de un mismo empleador.

. De estas, las tres últimas deben provenir de un mismo empleador. Activar una cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) al momento de solicitar el beneficio.

Es importante recordar que “en caso de haber perdido tu trabajo en una zona decretada en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, zonas afectadas por un desastre natural o alerta sanitaria compleja, debes contar con 8 cotizaciones pagadas (cualquier tipo de contrato)”.