Elenco de “La Pérgola de las Flores” defiende a Amparo Noguera y responde a ministro Undurraga: “La acusación no se ajusta a la realidad de lo ocurrido”

La acusación del ministro de Culturas, Francisco Undurraga, contra la actriz Amparo Noguera por presuntamente hacerle una “encerrona” durante la función especial de La pérgola de las flores en la Sala Ceina fue rechazada por el elenco de la obra este jueves.

A través de redes sociales, el elenco publicó un comunicado público en el perfil de la actriz Francisca Walker.

“Durante la función, parte del público manifestó de manera espontánea su descontento hacia las autoridades presentes. Dichas expresiones no fueron organizadas, promovidas ni coordinadas por el elenco, el equipo artístico ni por ninguna de las personas involucradas en esta producción”, aseguraron.

Asimismo, recordaron que “las entradas para esta presentación fueron distribuidas gratuitamente a través de la plataforma web de una ticketera, proceso realizado con anterioridad al evento y sin participación alguna del elenco o del equipo artístico en la selección, contacto o convocatoria de los asistentes”.

Por esto mismo, explicaron que “resulta imposible atribuir a esta producción cualquier tipo de coordinación previa respecto de las manifestaciones expresadas por parte del público presente”.

También negaron que haya habido una modificación en la obra, la cual se montó sobre la base del texto original escrito por Isidora Aguirre en 1960 y cuya versión se presenta desde 2019.

“Nos preocupa que el ministro haya afirmado que la obra fue alterada en la escena (…) para incorporar una protesta relacionada con los recortes al sector cultural. Esa afirmación es incorrecta. La escena en cuestión pertenece al texto original de La pérgola de las flores“, precisaron.

“El libreto es de conocimiento público y los registros de la función demuestran claramente que los carteles utilizados no hacen referencia alguna a la contingencia actual ni a demandas presupuestarias. Atribuir dicha escena a una intervención evidencia un profundo desconocimiento del texto y la trayectoria de esta obra…”, expusieron.

Rechazaron las acusaciones del ministro en contra de la actriz

“Rechazamos categóricamente cualquier insinuación o acusación que atribuya estos hechos a una supuesta articulación por parte de la actriz Amparo Noguera, quien no forma parte de esta producción ni desempeña función alguna dentro de su estructura artística, ejecutiva o de gestión“, afirmaron.

De esta forma, explicaron que la presencia de la artista en la actividad “respondió exclusivamente a motivos familiares y personales, al asistir al homenaje realizado a su padre, Héctor Noguera“.

Asimismo, lamentaron “profundamente que su nombre haya sido expuesto públicamente en relación con hechos en los que no tuvo participación alguna, especialmente considerando las consecuencias personales, profesionales y reputacionales que este tipo de afirmaciones puede generar”.

Reiteraron su apoyo a la actriz y sostuvieron que la “acusación carece de antecedentes que la sustenten y que, según los hechos que presenciamos, no se ajusta a la realidad de lo ocurrido“.

Por último, rechazaron “la afirmación de que integrantes del elenco o del equipo artístico hayan realizado expresiones referidas a la condición física del ministro. Si bien existieron manifestaciones críticas (…), estas se dirigieron exclusivamente a su gestión sectorial“.