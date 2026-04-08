Ministra de Ciencia es increpada y agredida durante visita a la Universidad Austral

La autoridad había asistido a la inauguración del año académico de la casa de estudios, instancia en la que presentó los ejes estratégicos de su ministerio.

Un incidente se registró este miércoles en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, cuando la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue increpada y agredida por un grupo de estudiantes tras participar en una actividad oficial.

La autoridad había asistido a la inauguración del año académico de la casa de estudios, instancia en la que presentó los ejes estratégicos de su ministerio.

Sin embargo, al finalizar su intervención, comenzaron las manifestaciones en su contra, las que incluyeron insultos y el presunto lanzamiento de agua, según consignó Radio Biobío.

Y al intentar retirarse junto a su equipo de seguridad y asesores, Lincolao recibió diversos insultos y empujones. Además, en registros difundidos en el citado medio se observa que fue rociado con agua.

Desde el Gobierno señalaron que mantienen contacto con la ministra para evaluar lo ocurrido.

El descontento estudiantil ya se había evidenciado previamente a través de redes sociales, donde circulaban mensajes de rechazo a la visita de la secretaria de Estado.