Sandra Ibáñez, jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar y esposa del senador de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán, cargó bencina de 95 octanos en un servicentro de Concón con la tarjeta exclusiva para la carga de combustible que el Congreso le destina a los parlamentarios de la República.

Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) dio a conocer que el pasado 18 de abril, Ibáñez cargó $74.000 de combustible en la camioneta Kia que está registrada por el congresista en el Senado, en una estación de servicio en el sector de Montemar de Concón.

Consultado sobre por qué su esposa aparece en los registros del Congreso utilizando la tarjeta que es de uso exclusivo para los parlamentarios y personal habilitado, Chahuán respondió: “Yo soy muy riguroso en términos de uso de los recursos públicos. Ella cargó el vehículo una sola vez. Ese día yo iba hablando por teléfono, iba como copiloto porque andaba sin chofer”.

Sin embargo, el medio citado indicó que eso no es cierto, ya que el también presidente de RN ese día realizó labores legislativas en la sede del Congreso en Santiago, luego asistió a la Comisión Política de su partido en Providencia y finalmente participó de manera presencial en el programa Aquí Se Debate: Convención de CNN Chile, en Santiago.

Frente a ello, Chahuán reconoció que su esposa no estaba con él en ese momento, como había sostenido. “Ese lunes yo estuve en Santiago. Pero ese auto lo uso yo, no es un auto que utilice mi señora. Puede que mi señora ese día lo haya cargado, pero ella no lo usa regularmente, fue una excepción”, aseguró.

Viaje a La Araucanía

El medio citado también sostuvo que los registros muestran que otro de los vehículos de Chahuán, de marca Chery, también aparece con cargas de combustible en agosto pasado con la tarjeta exclusiva para parlamentarios, pero en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía.

Sobre ello, Chahuán le dijo a Ciper que el 24 de agosto iba a fiscalizar la cárcel de Angol (Región La Araucanía) ante una denuncia de funcionarios de Gendarmería. Para ello, envió una avanzada de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) que lo resguardan -porque cuenta con protección desde que recibió amenazas de muerte hace unos años- para preparar la visita.

En medio del viaje, los funcionarios tuvieron que devolverse, porque, “el director de la PDI me llamó y me dijo que no debía viajar porque soy querellante en la causa contra Héctor Llaitul, a quien habían detenido ese mismo día”, aseguró.

De este modo, según Chahuán, el vehículo se devolvió cerca de Chillán. Durante ese día, el vehículo registra una carga en un servicentro de Teno (Región del Maule). Sin embargo, el 26 de agosto a la camioneta nuevamente le cargaron combustible con la tarjeta exclusiva en la misma estación de servicio.

Según el senador, esto ocurrió porque sus escoltas volvieron a viajar al sur, porque se fue a reunir con comunidades mapuche. De hecho, el sábado 27 de agosto también se registra otra carga de bencina, pero esta vez en Villarrica (Región de La Araucanía).

Chahuán aseguró que de aquella visita no hay registro a petición de las comunidades. No obstante, de lo que sí hay registro es de su participación en el cierre de la campaña por la opción Rechazo en Temuco (Región de La Araucanía).

En el acto de cierre de la campaña del #RechazoXAmorAChile en Temuco!Junto a Carmen Gloria Aravena @jgarciaruminot , @angelica_tepper @LucianoRivas , @JorgeRathgeb @mbeckeralvear Germán Becker y nuestros dirigentes distritales, comunales y concejales de la región! Vamos com todo! pic.twitter.com/KEBWydcgHf — Francisco Chahuán (@chahuan) August 27, 2022

“Pasé a una actividad del Rechazo, pero viajé a reunirme con comunidades mapuche. Porque soy querellante de causas. Yo no use recursos públicos en actividades de campaña, porque básicamente el traslado… mira, yo llegué en avión a Temuco, con pasajes pagados por mí, y estuve en una actividad de cierre de campaña en esa ciudad. Después me reuní con comunidades mapuche. Por instrucción de la PDI no podía ir solo”, dijo el senador.

De este modo, y según el senador, sus escoltas viajaron en camioneta, mientras que él en avión.

Finalmente, el reportaje indica que “en las cargas de bencina de los vehículos registrados por Chahuán figuran seis RUT que no corresponden a su personal de apoyo contratado por el Congreso. El senador le dijo a Ciper que son detectives de la PDI que resguardan su seguridad desde que está con medida de protección vigente por las amenazas que ha recibido”.

El desconocido uso de la tarjeta de Lagos Weber

Otro aspecto que destacó el medio citado es que en los registros de la tarjeta exclusiva del senador del Partido Por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber, aparece cargando combustible en las cercanías de Laguna Caren (Ruta 68) el 28 de junio de 2019 una persona que no está en las inscripciones autorizadas por Congreso y que el parlamentario dice desconocer su identidad: Juan Carlos Sepúlveda.

Según la investigación, el vehículo inscrito por Lagos Weber fue cargado con $34.008 de combustible, pero quien autorizó la acción es alguien que no aparece en registros ni pertenece al círculo del senador.

“Desconocemos a quién pertenece el RUT respecto de la carga de combustible del día 28 de junio de 2019. No es de nadie que trabaje con nosotros ni ha formado nunca parte de nuestros equipos. Pediremos a la Secretaría General del Senado que pueda hacer una investigación para ver de qué forma se pudo vulnerar el sistema”, dijo.

Cabe recordar que, tras el primer reportaje de Ciper, donde se dio cuenta de que familiares de diputados utilizaron tarjetas para cargar combustible con dinero fiscal, la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación penal.