Aunque no está permitido que personas ajenas al Congreso utilicen tarjetas de carga de bencina, un reportaje de Ciper reveló que esposas, hijos y conocidos de parlamentarios y parlamentarias sí las utilizan para cargar combustible.

El mencionado medio detectó que la esposa del diputado Cristóbal Urruticoechea (Republicanos) ha utilizado la tarjeta 38 veces, mientras que su hijo ha cargado bencina en estaciones de servicio de Concón y Santiago.

Lo mismo ocurre con la hija de la diputada Claudia Mix (Comunes) quien también figura cargando bencina con dinero fiscal. Asimismo, el diputado Boris Barrera (PC) reportó la pérdida de una de las tarjetas que le asignaron, la que terminó en manos equivocadas que cargaron $1,7 millones de combustible en autos desconocidos en tres regiones del país, demostrando así la fragilidad del sistema.

Lee también: Fundación Teletón tras reportaje de Ciper: “Ninguno de los gastos consultados proviene del generoso aporte de las personas”

Familiares cargando bencina

En 2018, se implementó un nuevo sistema para proveer de combustible a los vehículos que usan los parlamentarios para desplegarse por el país. Se terminó con el sistema de rendición de facturas y se les hizo entrega de tarjetas que sirven para cargar bencina o diésel en las principales empresas distribuidoras.

Cada una de estas tarjetas tiene un monto asignado, un RUT y una patente. A pesar de aquello, el mecanismo ya muestra deficiencias.

De acuerdo a la investigación, la esposa e hijo del diputado Urruticoechea (Republicano) aparecen repetidas veces en los registros oficiales de carga de bencina, algo que está fuera del marco legal.

De acuerdo a la legislación, solo los diputados y asesores pueden utilizar estas tarjetas que la corporación facilita para que ejerzan su labor parlamentaria.

El parlamentario señaló al consignado medio que había ningún problema con sus gastos y que “todo estaba en orden“. Sin embargo, se reveló que su esposa, Tamara Kupfer Moller, cargó bencina en 38 ocasiones, mientras que su hijo, Ignacio Urruticoechea, aparece en los listados realizando una carga de 34 litros de diésel el 18 de enero de 2021 y de nuevo el 16 de julio por $46.413.

En este listado también aparecen la hija de la diputada Claudia Mix (Comunes) y el marido de la diputada Viviana Delgado (FRVS).

Catalina Martínez Mix figura cargando bencina al menos cuatro veces entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 por un gasto de $160.000. También aparecen 22 cargas asociadas a la diputada Mix hechas por Víctor Villar, funcionario de la Municipalidad de Maipú, quien entre agosto de 2019 y agosto de 2021 acumula cargas por más de $600.000.

“La diputada Claudia Mix no tiene licencia de conducir, por lo que la conducción siempre estará en manos de una o un tercero, ya sea personal de apoyo o cercano, para apoyarla en su traslado. Efectivamente, el conductor de turno es quien debe entregar su RUT, pero los autos asociados son exclusivamente los de la parlamentaria y su jefe de gabinete. La diputada mantiene una exigente agenda durante todo el año, incluidos los fines de semana”, explicaron desde el equipo de la parlamentaria a Ciper.

Asimismo, la diputada Delgado (FRVS) explicó que no maneja y que su marido ejerce como chofer ad honorem. “Lo que pasa es que no manejo. Hace muchos años yo casi choqué y no he podido volver a tomar un auto. Entonces, cuando él anda conmigo o anda con el equipo, nosotros cargamos el auto. Yo uso el auto, de hecho el auto es mío. Pero como no manejo, lo hace él. Mira, la verdad es que nunca me llamó la atención que lo pudiera hacer él. Él me acompaña siempre en mi trabajo legislativo en el territorio, y cuando tengo que viajar al Congreso, también. No voy a pagar tampoco un chofer, si lo puede hacer mi esposo”, dijo.

Por su parte, el presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones, el ex senador Rabindranath Quinteros (PS), expresó que la norma es clara en que solo se pueden cargas los automóviles asignados al trabajo parlamentario. “Hay una cantidad determinada de recursos para combustible. Ese combustible va solamente al auto que está asignado, no a cualquier vehículo. En la empresa no le van a permitir cargar otro vehículo que no tenga la patente registrada y declarada como uso del parlamentario”, explicó.