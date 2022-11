La diputada de Comunes Claudia Mix fue denunciada ante el Tribunal Supremo del partido por presunta malversación de recursos públicos, en el marco del caso Bencinas.

Aunque no está permitido que personas ajenas al Congreso utilicen tarjetas exclusivas de carga de bencina, un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló que esposas, hijos y conocidos de parlamentarios sí las utilizan para cargar combustible.

Según el medio citado, la hija de Mix también figura en los registros cargando bencina con dinero fiscal.

En concreto, Catalina Martínez Mix aparece registrada cargando bencina al menos cuatro veces entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 por un gasto de $160.000. También, aparecen 22 cargas asociadas a la diputada Mix hechas por Víctor Villar, funcionario del municipio de Maipú, quien entre agosto de 2019 y agosto de 2021 acumula cargas por más de $600.000.

Lee también: Ciper: Reportaje reveló que familiares de diputados utilizan tarjetas para cargar combustible con dinero fiscal

¿Qué dijo Mix?

“Reitero que no poseo licencia de conducir ni cuento con un conductor, por tanto mis traslados siempre los realiza otra persona y corresponden estrictamente a mis funciones como diputada”, sostuvo la parlamentaria durante esta jornada.

“Por otro lado, quiero aclarar que el auto que está inscrito, y al que hace alusión la nota, es mi vehículo personal, el cual se ocupa para varias tareas legislativas y distritales en las cuales debo estar presente”, agregó.

“La gente que me conoce sabe de mi compromiso con las causas que defiendo y mi distrito, por lo que en bastantes ocasiones he recurrido a cercanos para que me trasladen a actividades con vecinos y vecinas en horarios o días libres de mi equipo contratado”, añadió.

Finalmente, Mix anunció que le propondrá a sus colegas de la Cámara “que las bencineras soliciten el RUT de los parlamentarios en la carga de combustible, cosa que el uso de este sea intransferible y no quepa duda de que el transporte está dirigido estrictamente a nuestras labores y no a beneficios personales o de terceros”.

Denuncia ante el Tribunal Supremo

Pese a ello, la presidenta comunal de Puerto Montt de Comunes, María Cristina Bustos, denunció a la parlamentaria ante el Tribunal Supremo del partido afirmando que “la respuesta elaborada por la diputada Claudia Mix y reproducida en la nota es una mera formalidad que no se hace cargo del fondo del asunto y sólo abre más dudas y ambigüedades en circunstancia que se esperarían claridades o, al menos, un mea culpa por una situación reprochable social, política y judicialmente”.

La denuncia busca que la entidad “tome medidas inmediatas para evitar hacer las veces de cómplices o encubridores de una situación que hiere de gravedad un proyecto político que ha levantado las banderas de la transparencia y la probidad”.

“No podemos tolerar este tipo de situaciones que, además de poder acarrear alguna eventual responsabilidad administrativa o de otra índole, son antiéticas y atentan gravemente contra los principios de nuestro proyecto político y dejan en entredicho el compromiso de nuestro partido con la probidad”, sentenció.