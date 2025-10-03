Defensa de empresario por caso de Julia Chuñil: “No existe una confesión, mi parte no ha cometido los hechos”

La abogada Carole Montory, defensora del empresario Juan Carlos Morstadt y propietario del predio donde desapareció Julia Chuñil, se refirió a la interceptación telefónica mencionada por la parte querellante: "Mi parte en ningún momento ha reconocido que haya cometido los hechos y menos aún que hayan quemado a la señora Chuñil".

La abogada Carole Montory, defensora del empresario Juan Carlos Morstadt y propietario del predio donde desapareció Julia Chuñil, se refirió a las declaraciones de la parte querellante, Karina Riquelme, quien afirmó que en una interceptación telefónica se habría mencionado que la activista medioambiental “fue quemada”.

“Existen antecedentes de investigación que Juan Carlos Morstadt ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron”, aseguró la jurista.

Sobre esta afirmación, Montory respondió a Radio Biobío: “Mi parte en ningún momento ha reconocido que haya cometido los hechos y menos aún que hayan quemado a la señora Chuñil”.

En esa línea, planteó: “Cómo es que la parte querellante ha podido tener acceso a un documento, que pareciera ser que en su origen se trata de un procedimiento para que llegue al señor Juez de Garantía de manera ilegal, ¿por qué ello? Porque la parte querellante ha podido tener acceso a un documento y nosotros no, yo me pregunto dónde queda la igualdad ante la ley”.

Al ser consultada sobre las presuntas ilegalidades, comentó que el fiscal nacional Ángel Valencia ha dispuesto actualmente una investigación para “indagar en qué momento este documento se habría filtrado”, y desde su perspectiva, esto solo habría beneficiado a la parte que conoce el escrito y el audio.

Por otra parte, subrayó que si la divulgación mencionada por la parte querellante se tratara de una confesión, “como se ha señalado livianamente, no me cabe la menor duda de que la Fiscalía ya habría hecho gestiones para la persecución de mi representado y, al menos, tendríamos una formalización”.

“¿Por qué no existe formalización de mi parte? Porque no existe una confesión como se ha indicado, mi parte no ha cometido los hechos,” indicó, y complementó que la imputación que se hace “obedece a las múltiples denuncias falsas que se hacen lamentablemente en nuestro país”.

Sobre el proceso judicial

Montory explicó que desde noviembre de 2024, cuando desapareció la activista, se ha mantenido reserva en las indagatorias: “En un comienzo mi representado fue investigado como imputado y después pasó a tener la calidad de testigo”.

Agregó que, a lo largo de este tiempo, en diversos momentos se ha solicitado la carpeta de investigación, pero no se ha tenido respuesta ante estas peticiones.

“Lo que es peor, seguimos en la situación en que la parte querellante conoce más antecedentes que nosotros, lo que es una desigualdad”, enfatizó.

Además, planteó que ha pasado un tiempo suficiente para formalizar a los posibles sospechosos: “Estamos hablando de una situación donde una persona desaparece de un día para otro en un contexto extraño, donde hemos tenido conocimiento por los testigos —que son vecinos— que escucharon una discusión el día de la desaparición en un contexto que se podría calificar como ‘violento’. Con estos antecedentes, ad portas de cumplirse un año, se podría tener claridad de lo que pasó”.

Por tanto, reiteró que ha sido un proceso judicial bastante extenso, que ya debería tener algún resultado y no estar bajo reserva.

La relación entre Carlos Morstadt y Julia Chuñil

La jurista Montory describió que la señora Chuñil vivía en el predio, aunque no de manera permanente, y que tenía sus animales. “Era una situación aceptada a esa altura con mi parte.”Actualmente, la relación con los hijos de Chuñil se ha tornado “hostil”.

En su momento se realizó una denuncia por usurpación de terreno para que la familia completa abandonara el predio: “Esa acción legal es de larga data, no prosperó lamentablemente la Fiscalía. Actualmente no sigue vigente, sin perjuicio de poder eventualmente reactivar la investigación”.

Sobre eventuales amenazas de parte de Morstadt hacia Chuñil, afirmó: “Mi parte no ha amenazado a la señora Chuñil, la familia está intentando endosar esta situación de la desaparición a mi parte, por las razones que la fiscalía debe investigar”.

Y remarcó: “Mi representado no participó en los hechos, eso lo tenemos muy claro”.

Respecto a las posibles hipótesis sobre los acontecimientos, dijo: “Nosotros creemos que hay intervención de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Eso es lo que precisamente hay que investigar, desde las personas más cercanas —no necesariamente la familia—, pero debe tener un desarrollo investigado para ser contundente y serio”.