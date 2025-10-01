Valencia afirma que información sobre caso de Julia Chuñil “no refleja” contenido de investigación

Sin poder confirmar ni rechazar la veracidad del antecedente en que se habla de que la activista medioambiental mapuche habría sido quemada, el fiscal nacional aseguró que este sería un dato "parcial, sesgado e incompleto" y que la indagatoria sigue vigente.

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió este miércoles a los trascendidos en torno al caso de Julia Chuñil, activista medioambiental de quien no se sabe nada desde noviembre de 2024, cuando fue vista por última vez en la Región de Los Ríos.

Lo que señaló Valencia es que, primero que todo, no puede confirmar ni rechazar la existencia de una prueba de tipo escucha telefónica en que se señale algo sobre la mujer.

Esto, pues la abogada de la familia, Karina Riquelme, afirmó que en esta interceptación telefónica se habla de que Julia había “sido quemada”.

“Existen antecedentes de investigación que Juan Carlos Morstadt ha tenido conversacione respecto de las cuales ha reconocido que sabe que ha Julia Chuñil la quemaron”, aseguró la abogada.

Valencia habla de antecedente “parcial, sesgado”

Esta jornada en un punto de prensa la cabeza del Ministerio Público afirmó que “lo que hay es una nota de prensa que después es replicada por distintos medios que daría cuenta de un antecedente que en principio sería también un antecedente parcial supuestamente procedente de los antecedentes de la investigación”.

Al mismo tiempo la Fiscalía regional inició una investigación frente a una “aparente filtración” de una diligencia que habría terminado en este trascendido parcial de las pruebas.

“Esa al parecer sería la fuente de un antecedente que es parcial, sesgado, incompleto. No puedo ni rechazar ni confirmar la existencia de un antecedente como se señala, porque la investigación es reservada. Pero me parece que lo que se ha publicado por la prensa no refleja de manera alguna, puedo confirmarlo con seriedad, el contenido íntegro de la investigación que es bastante más compleja que eso y que está vigente”, agregó el fiscal nacional.

Con todo, Valencia expresó que lamentaba que algún interviniente “intente transmitir la existencia de una diligencia o supuesto contenido de una diligencia reservada en el contexto en que esa investigación está precisamente reservada”, criticando que revelar antecedentes aún parciales de una indagatoria reservada no contribuye a la investigación de la misma.