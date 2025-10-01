Julia Chuñil: Abogada de su familia asegura que hay una grabación que dice que la mujer “fue quemada”

La abogada Karina Riquelme además sostuvo que tuvo acceso al registro a través de la plataforma online del Ministerio Público, de la cual habría sido bloqueada posteriormente.

Durante las últimas horas, se dieron a conocer nuevas versiones en relación con la desaparición de la activista medioambiental, Julia Chuñil, a quien se le perdió la pista en noviembre de 2024 en la Región de Los Ríos.

Esto, porque la abogada de la familia, Karina Riquelme, aseguró que habría una escucha telefónica en la que un sujeto señala que Chuñil habría “sido quemada”.

Riqulme aseguró que “existen en los antecedentes de investigación que Juan Carlos Morstadt ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil, la quemaron“.

Del mismo modo, acotó que habría tenido acceso al audio desde la plataforma online del Ministerio Público, y que posteriormente habría sido bloqueada.

Riquelme además sostuvo que “hoy día -ya existiendo esta Fiscalía que no contesta, que no contesta las solicitudes, donde se pidió un cambio de fiscal, que no atiende a la familia, que no nos deja ingresar para litigar- estos antecedentes deben ser conocidos por la opinión pública, por la sociedad y las instituciones encargadas de resguardar los derechos de la familia”.

Posteriormente, la familia emitió un comunicado en el que indicaban que “con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda incansable, de marchas, gritos y apoyo de tantas personas solidarias, hoy debemos enfrentar una verdad brutal. Tras una larga investigación, se reveló una interceptación telefónica donde Juan Carlos Morstadt Anwandter, principal sospechoso que hostigaba y manipulaba a Julia, le confesó a su padre: ‘La quemaron'”.

“Esta prueba estremecedora fue expuesta en punto de prensa por abogadas, organismos de derechos humanos (Comité de Ética contra la Tortura, Amnistía Internacional) y con la voz firme de Pablo, hijo de Julia y vocero de la familia. Casi a un año de su desaparición, la justicia sigue desviando la atención y levantando montajes contra sus propios hijos, mientras ignoran la evidencia contra Morstadt, dueño del predio”, añaden en la declaración.

Del mismo modo, indicaron que “exigimos que la investigación siga y que el responsable entregue a Julia, que se le dé el descanso digno que merece y que pague por el dolor causado. Nos mantendremos firmes en su nombre, contra la tristeza, los montajes y hasta el asesinato de los animales que eran parte de su vida”.