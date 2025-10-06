Continúan roces entre ministro Montes y Jeannette Jara tras dichos sobre reconstrucción en Valparaíso

El titular de Vivienda dijo que tiene información sobre que la mano derecha del dueño del terreno donde está emplazada la toma de San Antonio sería parte del comando de la abanderada oficialista. Jara lo llamó a que aclare qué es lo que quiso decir.

Siguen las declaraciones cruzadas entre la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, y el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Y es que la semana pasada, la otrora ministra del Trabajo dijo en CNN Chile Radio que considera “impresentable” la demora en la reconstrucción tras el megaincendio que afectó Valparaíso y que “evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad”.

Frente a ello, el titular de Vivienda le respondió: “No he tenido la oportunidad de conversar con ella. En todo caso, le mandé el informe que ahora les acabo de hacer llegar a ustedes. El informe de todo el mes de septiembre, un resumen, y también el informe de octubre. Porque ahí se plantean problemas y avances”.

“Cualquiera que va a gobernar va a enfrentar problemas bastante parecidos”, dijo en TVN.

Además, reveló que tiene información respecto a que la mano derecha del dueño del terreno donde está emplazada la toma de San Antonio sería parte del comando de Jara. Esto, en todo caso, generó molestia en la abanderada oficialista, quien hizo un llamado a que aclare qué es lo que quiso decir.

“Es lamentable la situación de la reconstrucción de Viña del Mar y su demora. Lamento que ante esta crítica se generen otros debates que no tienen asidero y si hay alguien que el ministro Montes conozca, que lo diga, la verdad desconozco a qué se refiere”, afirmó.

“Más que estar especulando de lo que él haya querido decir o no, lo que me preocupa es que la gente en Viña necesita su casa y llevamos mucho tiempo sin que esas casas estén construidas. Respecto de asesores, de la gente de la toma de San Antonio, que no me quedó claro si se refería a los dueños del terreno o la gente de la toma, creo que él tendrá que dar explicaciones y hacerse cargo de sus palabras”, agregó.