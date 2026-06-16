Frontera norte: MOP desarmó puente irregular construido sobre zanja en Colchane

Funcionarios de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas comenzaron trabajos para desarmar el “puente” que se construyó sobre la zanja en Colchane.

Durante la jornada, y en coordinación con el Ejército, se llevaron a cabo las obras junto a maquinaria pesada, para remover el “camino” armado”.

La construcción de zanjas en la frontera norte es parte de las medidas del Plan Escudo Fronterizo del gobierno, con el cual se busca frenar el ingreso de migrantes irregulares a territorio nacional.

Ayer lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó la situación y afirmó que “borren o pongan un puente en la zanja es más que esperable, pero ya sabemos dónde están operando y concentramos la fuerza ahí”.

“El crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos, maneja información, hoy día maneja tecnología y es capaz también de corromper instituciones públicas y privadas, como lo hemos visto en las diferentes investigaciones”, añadió.

“Vamos a ver que se borran parte de las zanjas; por supuesto que va a pasar. Piense usted que, cuando se detienen nueve camiones cargados con cigarrillos, ¿cuánto vale eso en el mercado? Es un mercado ilícito que mueve millones y millones de pesos y, por tanto, tenemos un enemigo poderoso”, sentenció la autoridad.