FNE da luz verde a compra de Klap por parte de Banco Itaú: Quedó sujeta a medidas de mitigación

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó este martes la adquisición de las firmas Multicaja e Iswitch, operadoras de la marca Klap, por parte de Banco Itaú Chile.

A través de un comunicado, señalaron que la resolución quedó condicionada a la aplicación de un plan de mitigación, luego de que la investigación detectara riesgos de competencia horizontales, tanto unilaterales como coordinados, en el mercado de procesamiento adquirente a terceros.

Este escenario de riesgo se fundamenta en la participación accionaria minoritaria que Banco Itaú posee actualmente en Transbank, sumado al despliegue relevante que mantiene Klap en ese mismo sector de servicios financieros.

Para subsanar las observaciones del organismo técnico, Banco Itaú y las firmas adquiridas acordaron una serie de compromisos estructurales y conductuales que buscan impedir que la entidad bancaria intervenga de forma directa o indirecta en la administración de Transbank.

Asimismo, las restricciones pretenden neutralizar cualquier posibilidad de acceso, flujo o traspaso de información comercialmente sensible entre ambas firmas competidoras. Para garantizar este objetivo, el banco entregará un mandato especial e irrevocable a un tercero independiente para que administre sus acciones en Transbank de forma permanente mientras conserve dicha propiedad.

El plan aprobado por la FNE incluyó además la modificación forzosa de una cláusula de no solicitación de trabajadores que originalmente excedía los márgenes de proporcionalidad fijados por la jurisprudencia del tribunal de la competencia.

Tras el ajuste regulatorio, dicha prohibición quedó limitada de forma exclusiva a los ejecutivos clave de Klap.

La Fiscalía Nacional Económica concluyó que el paquete final de medidas propuesto por las partes resulta efectivo, idóneo y proporcional para neutralizar los riesgos detectados, asegurando además que su implementación y monitoreo son completamente factibles en el mercado local.