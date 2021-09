Durante esta jornada los diputados Cristián Labbé (UDI) y Karin Luck (RN) denunciaron que 12 convencionales pertenecientes al Frente Amplio y a la Lista del Pueblo fueron beneficiados con el IFE, pese a recibir un sueldo de $2,5 millones de pesos.

El parlamentario de la UDI explicó que, si bien no existe un problema legal con este hecho, aseguró que los que ejercen un cargo público no deben ser beneficiarios de estos bonos del Estado.

“Estuvimos investigando y nos encontramos con la sorpresa de que 12 constituyentes han hecho uso del beneficio del IFE. Lo cual no tiene ningún resquicio legal, pero tiene que ver que cuando uno ejerce un cargo público no puede hacer uso de las ayudas del Estado“, señaló.

Lee también: Comisión de Trabajo de la Cámara Baja aprobó el 17 irrenunciable y pasa a votación en Sala

Mientras que la diputada Luck aseguró que “hay constituyentes que, por su núcleo familiar, no deberían estar calificados para el IFE y tendrían que haberse salido“.

En respuesta a estas acusaciones, la convencional Valentina Miranda (PC), emitió un comunicado donde explicó que fue su madre quien recibió este beneficio.

“Mi núcleo familiar lo compuse con mi madre, cesante hace cerca de un año y quien es jefa de hogar. Desde la inauguración el IFE mi madre recibe este beneficio de forma ininterrumpida por no existir ningún otro tipo de ingreso. Renuncié a al Registro Social de Hogares el día 19 de agosto, luego de percatarme de la no actualización de mi situación socioeconómica en la plataforma”, agregó.

Sin embargo, la convencional fue más allá y encaró a los parlamentarios que realizaron esta denuncia. “Junto con demostrar una profunda ignorancia de cómo opera el sistema de protección social, transparentan un claro interés por manipular la realidad a fin de desprestigiar la Convención Constitucional“.

Ante las injurias emitidas por diputados de derecha, a quienes les molesta que las y los pobres con IFE hayamos conquistado un espacio para redactar esta nueva Constitución, les comparto la siguiente declaración pública en la que desmiento sus acusaciones. pic.twitter.com/4oXASERkeg — Vale Miranda Constituyente D8 (@ValeMirandaCC) September 7, 2021

Lee también: Desde Boric hasta Kast: Presidenciales reaccionan al proyecto de pensiones anunciado por Piñera

Las constituyentes del Frente Amplio e independientes, Damaris Abarca, Mariela Serey y Tatiana Urrutia, también se pronunciaron a este tema a través de un comunicado, donde explicaron que ellas calificaban para recibir este bono estatal antes de participar en la convención.

“Es importante recordar que recién este año se extendieron los beneficios a un grupo amplio de la población (…) Se nos ha acusado por resultar beneficiarias del IFE, a pesar de cumplir con los requisitos de la ley, cuando de eso se trata la universalidad”, afirmaron.

“Sin embargo, este sistema del Ministerio de Desarrollo Social, que complementa distintos datos administrativos, no contempló nuestra dieta al momento de otorgar el beneficio automáticamente, ya que el RHS tiene un rezago comprobado de uno a tres meses”, agregaron.

Lee también: Transbank ingresó recurso de protección contra la Dirección Regional del Trabajo por permitir huelga sindical

La convencional independiente Alejandra Pérez, aclaró que su presencia en el listado de beneficiarios no se trata de un aprovechamiento y que renunciará al apoyo estatal. “Quisiera aclarar que mi llegada la convención no es un aprovechamiento económico ni muchos menos. Nuestro sueldo no fue asignado por nosotros. Y desde ahí me tengo que hacer cargo que este beneficio a mí no me corresponde y no lo puedo recibir“, confesó.

Por su parte, su par de Pueblo Constituyente, Cristóbal Andrade, dijo que en su momento necesitaba este ingreso al estar sin trabajo, y anticipó que intentará devolverlo o donarlo.

“A mí me pagaron el mes de mayo y junio, los cuales los utilicé porque estaba sin trabajo. Pero no así los meses de julio y agosto, porque no me corresponde usarlos y quiero devolverlos. En caso de que no se pueda, quiero donarlo a una entidad que lo necesite“, aclaró.

Lee también: “No ha trabajado nunca”: Las polémicas críticas de Eguiguren a Sepúlveda durante discusión de feriado irrenunciable

Por último, la convencional Giovanna Grandón, más conocida como la Tía Pikachu, afirmó que ella actualizó su ficha pero que el proceso se demora cerca de tres meses, y agregó que esto se trata de otro intento de desprestigiar la Convención.

“Somos cinco miembros en mi familia, donde nuestro único sustento hasta julio fue este IFE. El sueldo de convencional, es el único sueldo de mi familia porque mi marido no puede trabajar. Ahora, si no me corresponde lo devolveré. Pero yo hice el trámite de actualizar mi ficha y me dijeron que se demora de dos a tres meses. Este es el segundo proceso de echar a bajo esta convención para que no escriba esta carta magna”, concluyó.