Mientras tramitaban el convertir este 17 de septiembre en feriado irrenunciable en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el parlamentario RN lanzó duros cuestionamientos a su par del FRVS, asegurando que ella no tenía problemas en aprobarlo pues "nunca ha trabajado". "Espero que él entienda que aquí no somos empleados de él, no venimos del retail", respondió por su parte la diputada.