Los últimos días han estado marcados por diversas polémicas que han envuelto a la Lista del Pueblo.

Conocidas son las dudas que han existido al interior del movimiento en torno a decidir quién será en definitiva el abanderado presidencial que cuente con el respaldo general de la agrupación, dado que Cristián Cuevas, quien fue anunciado en un principio, no logró el respaldo en bloque.



En esa línea, la Lista del Pueblo dio a conocer tres posibles candidatos con opciones presidenciales, sin embargo, descartó la candidatura de Cuevas tras acusar que fue filtrado por “abanderados políticos que intentaron imponerse”.

A lo anterior se suma una investigación periodística de Ciper en la que se informó que la Comisión de Ética del grupo detectó problemas en la rendición de boletas al Servicio Electoral (Servel). La indagatoria dentro del conglomerado desencadenó las expulsiones del ex candidato Ricardo Mahnke y su jefa de campaña, Miriam Parra.

Sin embargo, las polémicas no han cesado y después de que la constituyente Loreto Vidal abandonara el partido el pasado 26 de julio, argumentando “motivos personales”, hoy volvió a referirse a la situación en una entrevista en Radio Futuro.

“Yo salí de esa colectividad, aunque creo que nunca estuve”, comenzó diciendo Vidal, que además aseguro tener “prudencia” a la hora de refiriese a la Lista. No obstante criticó que “aquí no había un grupo de gente comprometida, había un sueño de país para lograrlo”.

En paralelo cuestionó que “a 5 días de inscribir las candidaturas con las listas en mi distrito, la Lista del Pueblo no había logrado los patrocinios para una lista” y que luego de inscribirse no funcionaron como distrito.

En la misma línea, fue categórica con su percepción en torno al movimiento y confesó que “me di cuenta de que no era lo que me dijeron”, luego de haber participado de una asamblea. Desde ahí, reconoce, no asistió más sino hasta llegar la Convención Constitucional.

“Si me invitan a escuchar Beethoven y luego me dicen que tengo que bailar salsa, no lo puedo hacer“, selló.

En tanto a la la investigación de Ciper, informó que aparece mencionada, pero que cuya mención obedece a “un chivo expiatorio”. Con todo, indicó que, en su caso, “lo que ahí se hizo fue lo correcto, porque la gente trabajo”.