Compras navideñas: Sernac recuerda derechos de los consumidores y derecho a la garantía legal

En esta temporada se produce un mayor número de cambios debido a las compras navideñas y de fin de año.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordó los derechos de los consumidores durante la temporada navideña en caso de querer cambiar productos, por ejemplo.

Durante esta fecha, niños y niñas esperan la llegada del Viejito Pascuero junto a sus regalos; sin embargo, algunas veces ocurre que estos vienen con defectos o con problemas de funcionamiento.

Es por ello que la institución hizo énfasis en la importancia del derecho a la garantía legal, establecida en la Ley del Consumidor y que resguarda a quienes pasan por estos problemas.

Lee también: Sernac lanza cotizador de precios para cenas de fin de año: Tiene información de más de mil comercios

De acuerdo a lo señalado por la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, el derecho a la garantía local aplica en caso de que el producto comprado venga defectuoso o con fallas por un uso normal.

“Los consumidores tienen derecho a tres opciones: el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado, durante 6 meses desde la compra o desde que lo recibe, si se trata de una compra por internet”, explicó.

En ese sentido, el organismo llamó a la población a comprar sus productos solo en comercios establecidos y a exigir boleta, ya que es la única manera de asegurarse de adquirir compras de calidad, además de tener un lugar donde reclamar en caso de tener algún problema.

Compras navideñas: ¿Cómo ejercer el derecho a la garantía legal?

El Servicio detalló que “la garantía legal implica que, si el regalo viene malo, los consumidores tienen derechos a solicitar el cambio, la devolución del dinero o la reparación durante 6 meses de haberlo adquirido o de recibirlo, en el caso de las compras por internet”.

De todos modos, no son válidos los carteles o timbres en las boletas donde se indique que no se responde por cambios o devoluciones.

Asimismo, las empresas no pueden derivar al cliente a lugares lejanos o atender en horarios distintos a los de venta normal.

Lee también: Comprar en locales establecidos y revisar certificaciones: Sernac entrega recomendaciones de seguridad para Navidad y Año Nuevo

Los proveedores tampoco “pueden poner barreras en el ejercicio del derecho a garantía, como permitir el cambio o devolución del dinero bajo la condición de restituir los envases originales o cobrar por ello”.

Compras navideñas: ¿Cómo usar el ticket de cambio?

Generalmente, las empresas del retail son las que entregan a los consumidores el “ticket de cambio”, el cual permite cambiar sin motivo el producto en un plazo de 10, 20 o hasta 30 días.

Se trata de una política comercial voluntaria con el objetivo de satisfacer a los clientes.

Para las compras por Internet, los consumidores “tienen los mismos derechos como si se tratara de una compra presencial. Por ende, el derecho a la garantía legal aplica bajo los mismos parámetros”.

En estos casos existe el “derecho a retracto”, es decir, poder arrepentirse de la compra dentro de los primeros 10 días desde la recepción del producto. Se podrá excluir esto derecho a productos que por su naturaleza no puedan devolverse o pueden caducar con rapidez.