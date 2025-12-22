Sernac lanza cotizador de precios para cenas de fin de año: Tiene información de más de mil comercios

Los productos se encuentran agrupados en categorías como "carnes rojas", "alcohol", "panadería y masas", "verduras y hortalizas", "embutidos y fiambres", "snack y confites", "alcohol", "helados y postres", entre otros.

A pocos días de las festividades de fin de año, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó el “Cotizador de cena de fin de año”, revelando que los precios pueden presentar una variación de hasta 24% en una misma comuna.

En la herramienta gratuita los usuarios pueden encontrar una canasta de productos de distintas tiendas en una comuna y región específica. Contiene información de más de 1.100 tiendas, entre las que hay grandes cadenas de supermercados y comercios locales.

Ahí, las personas tendrán la opción de armar su canasta de compras o “carrito” y revisar qué tienda ofrece las alternativas más económicas.

En este cotizador hay alrededor de 130 productos que generalmente se utilizan en una cena de fin de año, los que se encuentran en categorías como “carnes rojas”, “alcohol”, “panadería y masas”, “verduras y hortalizas”, “embutidos y fiambres”, “snack y confites”, “alcohol”, “helados y postres”, entre otros.

Así, las personas podrán cotizar y comparar los diferentes productos antes de salir a comprar.

“Sabemos que las celebraciones de fin de año implican un gasto importante para las familias, por lo que esta herramienta gratuita dispuesta por el Servicio permitirá comparar precios, elegir la alternativa más conveniente y optimizar el presupuesto que se tiene considerado para las celebraciones”, comentó la directora nacional del Sernac, Carolina González.

Cotizador de precios del Sernac para la cena de fin de año

El cotizador del Sernac tiene más de 190 mil registros de precio y se calculó el valor total de la lista creada en cada tienda disponible, mostrando a los consumidores las opciones más baratas para comprar sus productos.

Por tipo de producto, la institución detalló que la pechuga de pollo entera se posiciona como la opción más económica con una mediana de $5.290 por kilo.

En tanto, el costo típico del pavo entero es de $5.590, mientras que el espumante Moscato tiene un precio típico de $4.543 y la cola de mono tiene una mediana de $4.950.

Por su parte, el pan de Pascua de 1 kg tiene un precio mediano de mercado de $4.990.

De esa manera, al llevar los productos a una canasta para una familia de cuatro personas, se pueden observar grandes diferencias dentro de una misma comuna.

Es el caso de Coquimbo -de acuerdo al Sernac-, donde “una canasta tipo para cuatro personas que incluye productos esenciales para la cena navideña, muestra una variación de hasta 24,6% entre el establecimiento más económico y el más costoso, lo que representa un ahorro de $4.400”.