Lil Nas X revela su diagnóstico de trastorno bipolar tras meses de rehabilitación y anuncia nueva música

El artista compartió una actualización personal sobre su proceso de salud mental a través de un video en Instagram este martes 17 de junio. Lil Nas X relató que lleva varios meses en rehabilitación y que actualmente reparte su tiempo entre Atlanta, junto a su familia, y Los Ángeles, donde se encuentra con amigos.

Según reportó NME, el rapero indicó que asiste regularmente a sesiones con un terapeuta y un psiquiatra, profesionales que describió como “realmente útiles” para confirmar su diagnóstico de trastorno bipolar, condición caracterizada por cambios de humor extremos. “Siento que lo había sabido durante los últimos años, pero no quería admitirlo porque no quería tener que tomar medicamentos”, confesó en el video.

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Un proceso judicial que llevó al tratamiento

El ingreso al programa de salud mental se produjo en abril, como parte de las gestiones para que se retiraran los cuatro cargos en su contra, incluida agresión a un oficial de policía, por los cuales se había declarado no culpable. Los cargos derivan de su arresto el año pasado en Los Ángeles, luego de que, según reportes, caminara por la calle en ropa interior a las 4 de la madrugada y se abalanzara contra agentes policiales.

Pese a las dificultades de los últimos meses, el artista aseguró estar “mejorando” y “creando libremente”. Adelantó además que “hay nueva música en camino”, aunque señaló que el proyecto todavía no está completamente definido. En marzo, tras su primera comparecencia judicial, había agradecido públicamente el apoyo de sus seguidores durante este período.