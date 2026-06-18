Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento de cinco años contra un hombre que intentó entrar a su casa más de una docena de veces

Un tribunal otorgó a Sabrina Carpenter una orden de alejamiento de cinco años contra William Applegate, tras múltiples intentos de este por ingresar a la vivienda de la cantante en Los Ángeles. Según consta en la petición presentada por Carpenter, Applegate fue arrestado luego de golpear a un guardia de seguridad en la puerta de la propiedad, y regresó días después, lo que llevó a que se le otorgara una orden temporal el 29 de mayo.

La abogada de Carpenter, Blair Berk, declaró ante el juez que la artista sentía “miedo por su propia seguridad personal y la seguridad de los miembros de su familia”.

La defensa de Applegate y la respuesta del juez

Applegate confirmó los hechos, pero afirmó que él y Carpenter pertenecían a un programa militar clasificado que requería que “estuvieran juntos lo antes posible” por motivos de seguridad nacional. Carpenter, en cambio, lo describió en su petición como “un completo desconocido” con quien nunca se ha comunicado.

Según reportó NME, el juez David L. Wasserman le respondió directamente: “Espero que obedezca la orden, no lo que cree que es correcto”. La orden de alejamiento se extenderá por cinco años.