Ucrania lanza la mayor ofensiva de drones sobre Moscú en cuatro años de guerra y daña una refinería clave

(CNN) – Ucrania lanzó este jueves la mayor ofensiva de drones contra Moscú desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, dañando una refinería de petróleo clave y provocando incendios en distintos puntos de la capital. Según el alcalde Sergei Sobyanin, las defensas aéreas rusas interceptaron al menos 194 drones con destino a Moscú durante la noche, una cifra muy superior a los ataques recientes, que solían alcanzar cifras de dos dígitos. El bombardeo dejó al menos 17 heridos y obligó a suspender temporalmente los vuelos en los principales aeropuertos de la ciudad.

Entre los objetivos atacados figuró la Refinería de Petróleo de Moscú, ubicada a solo 15 kilómetros del Kremlin, que ya había sido golpeada el martes anterior. Residentes del distrito de Maryino, cercano a la refinería, describieron explosiones, humo denso y un fuerte olor a quemado durante la madrugada.

Una respuesta a los ataques en Kiev

El presidente Volodymyr Zelensky calificó la ofensiva como una respuesta “justificada” al bombardeo ruso contra un complejo monástico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Kiev, ocurrido a principios de semana. “Si Ucrania está envuelta en llamas, también lo estará su Moscú”, advirtió. Rusia respondió con siete misiles y 239 drones contra las regiones de Kiev y Poltava.

El ataque ocurrió poco después de la cumbre del G7 en Francia, donde Zelensky aseguró que los aliados acordaron reforzar las capacidades de defensa aérea de Ucrania.