Biministro Mas destaca Imacec de junio: “Con gestión y mayores certezas estamos comenzando a revertir” la tendencia negativa

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó la cifra del Imacec de junio entregada por el Banco Central.

El ente emisor dio a conocer este lunes que el Índice Mensual de Actividad Económica creció 2,4%, impulsado por la minería. La cifra está por sobre las expectativas del mercado y significa un cierre a una racha negativa que se extendió por cinco meses.

“Buenas noticias en el inicio de la semana; tal como lo habíamos anticipado, el Banco Central informó que la actividad económica repuntó en junio, quebrando la racha negativa de los meses previos”, expresó la autoridad.

Y agregó que “seguimos en una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas estamos comenzando a revertir esa tendencia. Esta cifra de junio es el primer paso de un largo camino; ser un Estado facilitador y de apoyo a las pymes, minería y turismo, mundo pesquero y acuícola son claves”.

“Queda mucho por hacer pero el rumbo hacia la reconstrucción ya está trazado. Seguiremos trabajando para consolidar la reactivación, nuestra meta sigue firme en destrabar proyectos y acelerar la creación de 300 mil nuevos empleos”, cerró.