Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de Atacama: Máximas podrían llegar a 34° C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en zonas de la Región de Atacama.

La condición sinóptica es de “dorsal en altura” y el fenómeno se dará entre la mañana de este lunes 3 y la tarde del martes 4 de agosto.

Afectará las siguientes zonas:

Cordillera de la Costa

Sectores de valles

Pampa

Precordillera

A continuación, los valores estimados de temperatura en grados Celsius: