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Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de Atacama: Máximas podrían llegar a 34° C

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de Atacama: Máximas podrían llegar a 34° C/Agencia Uno/Referencial

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en zonas de la Región de Atacama.

La condición sinóptica es de “dorsal en altura” y el fenómeno se dará entre la mañana de este lunes 3 y la tarde del martes 4 de agosto.

Afectará las siguientes zonas:

  • Cordillera de la Costa
  • Sectores de valles
  • Pampa
  • Precordillera
Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de Atacama: Máximas podrían llegar a 34° C/Mapa DMC

Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de Atacama: Máximas podrían llegar a 34° C/Mapa DMC

A continuación, los valores estimados de temperatura en grados Celsius:

Tabla DMC

Tabla DMC

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