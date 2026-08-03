Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de Atacama: Máximas podrían llegar a 34° C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en zonas de la Región de Atacama.
La condición sinóptica es de “dorsal en altura” y el fenómeno se dará entre la mañana de este lunes 3 y la tarde del martes 4 de agosto.
Afectará las siguientes zonas:
- Cordillera de la Costa
- Sectores de valles
- Pampa
- Precordillera
A continuación, los valores estimados de temperatura en grados Celsius:
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