Imacec de junio: Economía chilena creció 2,4% impulsado por la minería, superando lo esperado por el mercado

Este lunes, el Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio de 2026 creció 2,4% en comparación con el mismo mes de 2025, cerrando una racha negativa de cinco meses.

La cifra está por sobre lo esperado por el mercado y se explica por el alza de la minería, los servicios y el comercio, actividades que “contribuyeron al aumento del Imacec en términos desestacionalizados”.

En tanto, el Imacec no minero “presentó un incremento anual de 1,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,4% en doce meses”.

Respecto a la producción de bienes, esta creció 3,9% en términos anuales, resultado incidido por el desempeño de la minería, en particular del cobre; y “el resto de bienes aumentó 1,0%, mientras que la industria presentó una caída de 0,7%, explicada principalmente por una menor elaboración de productos pesqueros”.

🔵El Banco Central de Chile publicó el Imacec de junio 2026 en su sitio web. Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/LJGHpbRLCH#Imacec pic.twitter.com/0qm8G5D3Jc — Banco Central de Chile (@bcentralchile) August 3, 2026

Asimismo, la actividad comercial marcó un aumento de 5,4% en términos anuales.

“Todos sus componentes registraron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, el que fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipos. En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online. Por su parte, el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantención”, detalló el Banco Central.

Mientras que los servicios registraron un alza de 1,7% en términos anuales, “resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación. En menor medida, también contribuyeron al crecimiento de la agrupación los servicios empresariales”.