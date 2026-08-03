Más de 1.100 armas de fabricación argentina han sido incautadas en Chile desde 2022

Carabineros ha incautado en Chile 1.144 armas fabricadas en Argentina desde 2022, entre ellas al menos 40 ejemplares con marcas asociadas a policías o Fuerzas Armadas del país vecino.

Los decomisos se han mantenido sobre las 200 unidades anuales: 215 en 2022, 267 en 2023, 259 en 2024 y 280 durante 2025. En lo que va de 2026, la cifra alcanza las 123 armas.

Uno de los hallazgos más recientes ocurrió en La Florida, donde la Policía de Investigaciones encontró un subfusil Halcón oculto dentro del horno de un departamento.

El arma presentaba marcas vinculadas a la Policía Federal Argentina y fue incautada junto con un cargador y 17 cartuchos.

Investigan cómo ingresan las armas a Chile

El jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI, Cristián Sepúlveda, explicó que parte del armamento registra encargos por robo en Argentina.

La policía también indaga eventuales casos en los que las armas habrían sido comercializadas irregularmente y denunciadas posteriormente como sustraídas, aunque esta modalidad tendría una menor presencia.

Entre las rutas detectadas se encuentran los pasos fronterizos Los Libertadores, Pino Hachado y Cardenal Samoré. También se han identificado ingresos por sectores del norte del país.

Demanda de bandas criminales

La PDI vincula el tráfico de este armamento con la demanda de organizaciones dedicadas al narcotráfico y con grupos que buscan ejercer control territorial.

La mayor disponibilidad de compradores entre bandas criminales habría convertido a Chile en un mercado para redes capaces de obtener armas en Argentina y trasladarlas a través de la frontera.

Carabineros y la PDI mantienen coordinación con instituciones trasandinas para rastrear el origen de cada ejemplar, mediante sus números de serie y sistemas internacionales como la plataforma iArms de Interpol.

Las armas permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y los respectivos procesos judiciales. Posteriormente, son destruidas por Fábricas y Maestranzas del Ejército.