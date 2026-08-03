Venezolanos cotizantes en AFP en Chile llegan a su nivel más bajo en 6 años: Hay un total de 200 mil aportantes en el país

La cantidad de trabajadores venezolanos que cotizan en las AFP en Chile registró en marzo de 2026 su menor cifra en seis años, al contabilizar 200.708 aportantes.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Pensiones y análisis de especialistas —citados por Diario Financiero— esta contracción de 10,5% respecto al mismo periodo de 2025 responde a un proceso de emigración, al incremento de la informalidad laboral y a cambios en las estrategias de regularización migratoria.

Desde el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales detallaron que la fuerza laboral de esa nacionalidad cayó 8,5% anual en el trimestre marzo-mayo de 2026, lo que representó la pérdida de 43.717 puestos asalariados en el sector privado.

Asimismo, investigadores de Clapes UC advirtieron que este escenario combina una salida efectiva de personas del país con el movimiento de trabajadores hacia el empleo informal o el desempleo.

A los factores del mercado del trabajo se añade el freno a las cotizaciones voluntarias que realizaban migrantes para fortalecer sus solicitudes de visa.

La Asociación Venezolana en Chile sostuvo que esta práctica disminuyó debido a que los aportes particulares no están garantizando resoluciones favorables en los trámites de residencia ante el Gobierno.