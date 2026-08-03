Tabilo escala al puesto 26 del ranking y suma millonario premio tras gran semana en Washington

Alejandro Tabilo cerró una de sus mejores semanas de la temporada tras alcanzar las semifinales del ATP 500 de Washington, resultado que le permitió escalar hasta el puesto 26 del ranking mundial y sumar un premio superior a los US$132 mil.

El tenista chileno quedó eliminado ante el español Rafael Jódar, de 19 años, quien se impuso por 6-7(6), 6-4 y 6-4. Pese a la derrota, el torneo le permitió recuperar confianza antes de afrontar los principales desafíos de la gira norteamericana sobre cemento.

El triunfo que marcó la semana de Tabilo

Durante su paso por Washington, Tabilo superó al neerlandés Tallon Griekspoor, al francés Terence Atmane y al estadounidense Ben Shelton.

La victoria sobre Shelton, entonces ubicado entre los diez mejores del mundo, se convirtió en la cuarta de su carrera ante un rival del top 10.

Previamente había derrotado en dos ocasiones a Novak Djokovic —en Roma 2024 y Montecarlo 2025— y a Lorenzo Musetti en Chengdú durante la temporada pasada.

Por llegar a las semifinales, el chileno recibió 200 puntos para el ranking ATP y un premio de US$132.425.

“Se escapó por muy poco, pero fue una semana más que positiva. A seguir por este camino mejorando, nos vemos en Canadá”, expresó Tabilo después de quedar eliminado.

Su próximo desafío será en Montreal

El calendario del número uno de Chile continuará en el Masters 1000 de Montreal, torneo que comenzó este domingo 2 de agosto.

Tabilo aparece como el vigesimoquinto cabeza de serie y quedó libre en la primera ronda. Su estreno será ante el vencedor del partido entre el polaco Hubert Hurkacz y el estadounidense Marcos Giron.

En caso de avanzar, podría encontrarse posteriormente con el ruso Daniil Medvedev, quien integra la misma sección del cuadro.

El chileno no disputó la edición anterior del torneo canadiense, por lo que tendrá la oportunidad de seguir sumando puntos sin defender unidades en Montreal.

La ruta de Tabilo antes del US Open

Después de Canadá, Tabilo tiene contemplado disputar el Masters 1000 de Cincinnati, que se desarrollará entre el 13 y el 23 de agosto.

Posteriormente participará en el ATP 250 de Winston-Salem, el último torneo masculino antes del US Open.

El cuarto y último Grand Slam de la temporada comenzará el 30 de agosto en Nueva York, cerrando la gira norteamericana sobre canchas duras.