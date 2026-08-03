Milei insiste en llamar “ladrón” a Lula pese a crisis diplomática con Brasil

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a calificar de “ladrón” y “corrupto” a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, profundizando la tensión diplomática abierta entre ambos países.

Durante una entrevista con la señal argentina LN+, el mandatario defendió las descalificaciones que había formulado días antes en Brasil y descartó retractarse de sus palabras.

“Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, por lo cual también es cierto lo de presidiario”, afirmó Milei.

El jefe de Estado argentino sostuvo además que Lula habría recuperado su libertad por problemas procesales y no porque se acreditara su inocencia.

Condenas contra Lula fueron anuladas

Lula permaneció 580 días en prisión entre 2018 y 2019 por causas relacionadas con la operación Lava Jato.

Sin embargo, en 2021 el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas al establecer que el tribunal de Curitiba que tramitó los procesos no tenía competencia para juzgarlos.

La misma corte también declaró parcial al entonces juez Sergio Moro en la causa relacionada con el departamento tríplex de Guarujá, invalidando las decisiones que había adoptado durante el proceso.

Consultado por el tono utilizado contra su par brasileño, Milei insistió en que sus expresiones serían menos graves que las conductas que le atribuye. “Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”, sostuvo.

Brasil llamó a consultas a su embajador

La controversia comenzó durante la visita de Milei a São Paulo para participar en un acto de apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

En esa instancia, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón” y “presidiario”, además de lanzar cuestionamientos contra integrantes del Poder Judicial brasileño.

La Cancillería de Brasil respondió convocando al embajador argentino en Brasilia para manifestarle su rechazo a las declaraciones. También llamó a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires, Julio Bitelli.

El Gobierno brasileño calificó los dichos como una afrenta contra su jefe de Estado y sus instituciones, y destacó que Argentina mantiene en Brasil a su principal socio comercial.

Argentina descarta una ruptura diplomática

Pese a la escalada, el canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que su Gobierno no contempla romper las relaciones con Brasil.

El ministro planteó que las diferencias deben entenderse dentro de la disputa política e ideológica entre ambas administraciones y afirmó que Buenos Aires no trasladará el conflicto al plano institucional.

Milei también vinculó sus declaraciones con el escenario electoral brasileño y manifestó su intención de que el país cambie de orientación política en los próximos comicios presidenciales.