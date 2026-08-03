Vodanovic pide revelar cuánto recibiría cada comuna por exención de contribuciones

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, emplazó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a publicar cuánto recibiría cada una de las 345 comunas del país bajo las dos fórmulas que disputan los municipios para compensar la exención de contribuciones.

Durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, el jefe comunal pidió contrastar el mecanismo respaldado por el Gobierno con la alternativa de distribuir la totalidad de los recursos mediante el Fondo Común Municipal (FCM).

Su solicitud se produce antes de que el Senado retome este martes la votación del informe de la Comisión Mixta del proyecto de Reconstrucción Nacional, cuyo último punto pendiente corresponde precisamente a la compensación por la menor recaudación municipal.

Las dos fórmulas enfrentadas

La propuesta del Ejecutivo contempla reponer los $110 mil millones que dejaría de recibir el Fondo Común Municipal y entregar otros $80 mil millones directamente a las comunas donde se encuentren las viviendas beneficiadas por la exención.

Vodanovic y otros alcaldes plantean que los $190 mil millones sean incorporados completamente al FCM y repartidos mediante sus criterios habituales, que consideran factores como la vulnerabilidad, los ingresos propios y la cantidad de habitantes.

El alcalde sostuvo que la Subdere debería mostrar ambas proyecciones y someterlas a consideración de los jefes comunales. A su juicio, la distribución íntegra mediante el fondo beneficiaría a más del 75% de los municipios.

Cuestiona respaldo de alcaldes a la propuesta

Durante la entrevista también se abordó la carta suscrita por 162 alcaldes que respaldan el mecanismo del Gobierno, frente a otra declaración que reunía 104 firmas a favor de modificarlo.

Vodanovic afirmó que una parte importante de los apoyos al Ejecutivo podría cambiar si los municipios conocieran cuánto recibirían bajo cada alternativa.

“Si tú les muestras una lista comparativa de los ingresos que van a recibir bajo la propuesta del Gobierno y de los ingresos que recibirían si todos los recursos se inyectan al Fondo Común Municipal, al menos la mitad de las firmas se esfuma”, sostuvo.

Afirma que el acuerdo perdió validez

El alcalde de Maipú explicó que el entendimiento original con el Ejecutivo contemplaba una exención focalizada para personas mayores con ingresos inferiores a $3 millones mensuales.

Según relató, la propuesta mantenía el cobro para quienes superaran ese ingreso y fueran propietarios de viviendas avaluadas en más de $350 millones.

Vodanovic aseguró que, al descartarse esa focalización, también debe revisarse el mecanismo de compensación. De lo contrario, advirtió, los impuestos generales terminarían reponiendo los recursos que comunas de mayores ingresos dejarán de percibir por viviendas de alto avalúo.

Plantea aplicar una redistribución gradual

El jefe comunal reconoció que retirar inmediatamente parte de esos ingresos podría generar dificultades presupuestarias en municipios como Las Condes o Vitacura.

Por ello, abrió la posibilidad de implementar una transición gradual que permita reducir progresivamente las compensaciones directas y aumentar la proporción distribuida mediante el Fondo Común Municipal.

Vodanovic sostuvo que las diferencias presupuestarias se traducen en la capacidad de cada municipio para financiar pavimentación, retiro de residuos, poda de árboles y mantención de áreas verdes. En ese sentido, afirmó que algunas comunas cuentan con recursos por habitante hasta seis veces superiores a otras dentro de una misma ciudad.