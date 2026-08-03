PlayStation Plus suma un estreno desde el primer día: Estos son los juegos de agosto

PlayStation Plus renovará durante agosto su selección de juegos mensuales con tres títulos, entre ellos Big Walk, una aventura cooperativa que se estrenará directamente en el servicio de suscripción.

El catálogo del mes también incluirá Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition y Signalis. Los tres videojuegos podrán ser reclamados por los miembros del servicio entre el 4 y el 31 de agosto.

Una vez añadidos a la biblioteca, permanecerán disponibles mientras el usuario mantenga activa su suscripción a PlayStation Plus.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5 y PS4

El juego de acción y supervivencia sitúa al jugador en una ciudad posapocalíptica invadida por infectados y enfrentada por distintas facciones.

La historia sigue a Aiden Caldwell, un viajero que busca respuestas sobre su pasado mientras utiliza sus habilidades de combate y desplazamiento para sobrevivir. La aventura puede jugarse de manera individual o cooperativa.

Big Walk | PS5

Big Walk llegará a PlayStation Plus el mismo día de su lanzamiento. Se trata de una experiencia multijugador cooperativa centrada en la comunicación y el trabajo en equipo.

Los participantes deberán explorar un mundo abierto, resolver acertijos y utilizar distintas herramientas para superar desafíos junto a sus amigos. Parte de su propuesta consiste en encontrar nuevas formas de comunicarse cuando hablar deja de ser una opción.

Signalis | PS4

La tercera incorporación será Signalis, un título de terror psicológico y supervivencia ambientado en un futuro distópico de estética retrotecnológica.

El jugador controla a Elster, una humanoide biomecánica que despierta de su letargo e inicia la búsqueda de su pareja y de sus recuerdos perdidos. La experiencia combina exploración, resolución de acertijos y enfrentamientos contra criaturas.

Contenido adicional de MARVEL Tōkon

Desde el 6 de agosto, los miembros de PlayStation Plus también podrán reclamar un paquete exclusivo para MARVEL Tōkon: Fighting Souls.

El contenido incluirá cinco avatares inspirados en Capitán América, Tormenta, Spider-Man, Doctor Doom y Ghost Rider, además de poses para la pantalla de resultados correspondientes a 20 personajes.