Debate migratorio en Europa: Ceuta enfrenta secuelas tras el regreso de casi 60 mil migrantes a Marruecos

(AP/CNN en Español) — Ceuta ya no parecía el fin de semana una ciudad al borde del colapso, pero sus habitantes seguían conmocionados por los acontecimientos de la semana.

La mayoría de los 60.000 migrantes que esta semana llegaron al pequeño enclave español en el norte de África habían regresado caminando a Marruecos para el domingo.

Sin embargo, algunos permanecían en las colinas que rodean la ciudad. Los barcos de la Guardia Civil española continuaban buscando cuerpos en las aguas cercanas al tramo de playa urbana que decenas de miles de migrantes habían atravesado días antes.

Los comercios de Ceuta reabrieron y la mezcla habitual de residentes y turistas en la ciudad, que tiene unos 84.000 habitantes, volvió a llenar las terrazas al aire libre, restaurantes y cafeterías.

Pero la ciudad, que se enorgullece de ser hogar de cuatro culturas, todavía enfrentaba las consecuencias de la llegada masiva a la frontera, mientras sus habitantes debatían qué generó la crisis y quién era realmente responsable.

El debate migratorio en Europa

Al menos 72 migrantes murieron, incluidos algunos que se ahogaron y otros que fallecieron por aplastamiento al intentar cruzar una barrera de rompeolas, según informaron las autoridades españolas el domingo. La crisis humanitaria causada por la llegada repentina de miles de personas reavivó el debate sobre la migración en Europa y más allá.

“No es culpa de los jóvenes”, dijo Mohamad Abdelkader Driss, de 44 años, camarero en un restaurante de pescado frito de la ciudad. “Si abres la frontera, por supuesto que todos entran, pero los jóvenes no tienen la culpa. Los responsables son las autoridades”.

Algunos migrantes que regresaron a Marruecos describieron una frontera prácticamente abierta y dijeron que las autoridades hicieron poco mientras observaban cómo miles de personas cruzaban.

El Ministerio del Interior de Marruecos informó el domingo, en una declaración televisada, que alrededor de 40.000 personas se dirigieron hacia Ceuta la semana pasada durante el intento de cruce.

El ministerio afirmó que quienes ingresaron al enclave fueron engañados por desinformación difundida en internet, redes de tráfico de personas y una interpretación errónea de información legal y administrativa, entre otros factores.

La llegada no autorizada de entre 50.000 y 60.000 personas el jueves y viernes, en su mayoría hombres jóvenes, aumentó la población de Ceuta en más de la mitad. Abdelkader lamentó lo ocurrido, pero dijo que quienes cruzaron la frontera se comportaron relativamente bien.

“Podría haber sido mucho peor”, señaló.

Políticos de ultraderecha llegan a Ceuta

Durante el fin de semana, políticos españoles de ultraderecha contrarios a la inmigración y conocidos influencers de la derecha llegaron a la ciudad, desatando contramanifestaciones en las que participaron miembros de la amplia comunidad musulmana de Ceuta, muchos de ellos de origen marroquí.

Alvise Pérez, político español de ultraderecha y miembro del Parlamento Europeo, pidió el sábado por la noche la expulsión de los migrantes mientras se enfrentaba a una multitud de manifestantes opositores. Pérez finalmente tuvo que refugiarse en un bar mientras residentes golpeaban las ventanas, hasta que la policía lo escoltó fuera del lugar.

Entre los manifestantes que protestaron contra su presencia el sábado estaba Noor Ahmed, una estudiante de 20 años residente de Ceuta. Ella denunció la protesta y la presencia de figuras como Pérez en su ciudad, al considerar que buscaban aprovecharse de la situación.

“Solo quieren sacar provecho de la crisis humanitaria que Ceuta está viviendo actualmente”, dijo Ahmed.

Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, visitó Ceuta el domingo y criticó al Gobierno español por la llegada masiva de migrantes, a la que calificó como “una invasión”.

“Las fronteras de Ceuta y Melilla son los muros de nuestro hogar y nuestra patria, y no están siendo protegidas por un gobierno corrupto y traidor”, afirmó.

Una tradición de convivencia bajo presión

Algunos habitantes, aunque reconocen que la población de Ceuta —compuesta por cristianos, musulmanes, judíos e hindúes que normalmente conviven en relativa armonía— es parte de la identidad de la ciudad, expresaron preocupación por lo que esta semana reveló sobre la sociedad.

Eva Barrientos, residente de Ceuta que trabaja en una empresa de logística, acudió a la protesta del sábado por la noche para escuchar lo que Pérez y otras figuras de derecha tenían que decir.

Estaba convencida de que algo similar volvería a ocurrir y cuestionó la lealtad hacia España de algunos residentes nacidos en el extranjero.

“En Ceuta siempre hemos convivido. Tenemos cuatro culturas que viven muy bien juntas, sin ningún problema”, dijo. “Pero lo único que estamos descubriendo ahora es que hay un enemigo dentro”.

También acusó a algunos residentes de origen extranjero de tener más lealtad hacia Marruecos que hacia el país donde viven.

El papa León XIV dijo el domingo que seguía “con preocupación la alarmante situación en Ceuta” y pidió a Dios “que se encuentren soluciones de paz, estabilidad y justicia”.

La migración ha sido una de las prioridades del papa, un tema que destacó durante su reciente visita a las Islas Canarias, uno de los principales puntos de entrada de migrantes a Europa.

Con información adicional de Mohammed Tawfeeq, de CNN.