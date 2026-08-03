“No hay evidencia científica que la mujer vaya a cambiar de opinión”: Ministra de Salud por proyecto “Escucha su corazón”

La ministra de Salud, May Chomali, abordó el proyecto de ley “Escucha su corazón”, señalando que “no existe evidencia” de que la mujer cambie de opinión al escuchar los latidos del feto antes de interrumpir un embarazo, en el marco de la ley de aborto en tres causales.

La iniciativa presentada por diputados de derecha busca que embarazadas que necesiten realizar un aborto por alguna de las tres causales —violación, peligro de vida para la madre o inviabilidad del feto—, previamente escuchen los latidos del corazón del feto.

En detalle, determina que el médico tratante deberá ofrecer verbalmente a la mujer la posibilidad de escuchar los latidos del corazón del embrión o feto antes de que manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo.

Si bien la mujer podrá declinar libremente este ofrecimiento, en el texto se señala que el profesional de la salud “deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”.

Bajo ese contexto, la ministra de Salud afirmó en entrevista con T13 Radio que “desde el punto de vista clínico, nosotros hemos mirado y no existe evidencia científica, que es lo que nos tiene que mover a nosotros, que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales; son tres causales muy complejas: inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación”.

“Hemos buscado evidencia científica de que un acto como ese pueda reducir la posibilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto”, agregó.

Asimismo, la autoridad sostuvo que, para efectos del procedimiento médico, en el marco de las causales establecidas por ley, se realizan ecografías para saber si hay inviabilidad o riesgo de vida para la madre, por ejemplo.

“Para todos los efectos del médico, o sea, las ecografías las tienen que hacer igual; para poder decir que hay inviabilidad fetal, tiene que tener una ecografía. Y cuando está en riesgo la vida de la madre, tuvo una ecografía; por lo tanto, eso es algo que, para todos los efectos del médico, es algo que no hace la diferencia”, aseveró al citado medio.

“Se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo. No hemos mirado mucho los efectos psicológicos de la madre, pero desde el punto de vista de la evidencia científica no hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de opinión”, cerró.