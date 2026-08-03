Corte de Apelaciones desestima recurso de protección contra Municipalidad de Peñalolén por demolición de narco-casa

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado contra el municipio por la demolición de una narco-casa ubicada en Av. Departamental, realizada el pasado 3 de marzo.

La acción judicial presentada por la dueña del inmueble buscaba declarar ilegal y arbitraria la acción, argumentando una supuesta vulneración a su integridad física y psíquica, y del derecho de propiedad.

El inmueble era utilizado como un punto de venta y distribución de drogas que por años generó graves problemas de seguridad para el sector, con denuncias por disparos, incivilidades y la presencia constante de personas vinculadas a actividades delictivas.

La justicia concluyó que el municipio actuó dentro de sus facultades y consideró que la casa correspondía a un asentamiento irregular que representaba riesgos para la seguridad y salud pública.

Asimismo, el fallo destacó que antes de ejecutar la demolición se realizaron intervenciones sociales ofreciendo apoyo para el traslado de enseres y alternativas habitacionales transitorias, las que fueron rechazadas por los ocupantes.

El alcalde Concha enfatizó que “este lugar era un verdadero mall de la droga, donde por años los vecinos convivían con narcotráfico, balaceras y delincuencia.

La justicia hoy ratifica que nuestro actuar fue totalmente legal, así que quienes pretendan frenar estas acciones deben saber que nuestra prioridad seguirá siendo recuperar los espacios públicos para las familias de Peñalolén”.

“Esto demuestra además, que los municipios tenemos herramientas para enfrentar al crimen organizado. Cuando existe decisión, coordinación y trabajo conjunto con las policías, es posible avanzar en acciones concretas para devolver la tranquilidad a los barrios.

Ya llevamos tres inmuebles con las mismas características intervenidos, vamos a continuar identificando otras narcocasas y, si es necesario, las vamos a demoler”, añadió el jefe comunal.