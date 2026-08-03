Ossandón acusa deslealtad republicana por propuesta sobre Codelco: “Es una falta de respeto a su propio presidente”

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón lanzó una dura crítica al Partido Republicano por impulsar una propuesta para privatizar Codelco sin haberla coordinado previamente con el presidente José Antonio Kast.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que tanto republicanos como libertarios mantienen agendas propias y presentan iniciativas que terminan generando dificultades políticas para el Gobierno.

“Tenemos un problema político en el Gobierno cuando tenemos partidos como los libertarios o los republicanos con agenda propia, que están tirando siempre proyectos y cosas para generar noticia, que lo único que hacen es traerle problemas al Gobierno”, afirmó.

“Una falta de respeto a su propio presidente”

Ossandón mencionó como ejemplo la propuesta surgida desde el Partido Republicano para abrir la propiedad o privatizar parcialmente Codelco.

Según sostuvo, la iniciativa no forma parte del programa con el que Kast llegó a La Moneda y tampoco habría sido conversada previamente con el mandatario.

“Aparecen con el tema de Codelco. Pero si nunca ha estado en el programa, nunca ha estado. Yo estuve hablando con el Presidente, no tiene nada que ver”, señaló.

El senador afirmó que la prioridad debería ser modernizar la empresa estatal, mejorar su eficiencia y aumentar los recursos que entrega al país, pero sin instalar una discusión que, a su juicio, distrae al Ejecutivo.

“Todo el mundo sabe que hay que tratar de que Codelco sea mucho más eficiente, más eficaz y que genere más plata. Eso lo tenemos claro”, sostuvo.

Luego agregó: “Salir anunciando el tema de Codelco sin hablar con el Presidente me parece no solo un desatino, sino una falta de respeto a su propio presidente”.

“Nosotros somos mucho más leales”

Ossandón también cuestionó el comportamiento de la bancada republicana en el Congreso y aseguró que Renovación Nacional ha mostrado mayor disposición a respaldar la agenda del Ejecutivo.

Como ejemplo, recordó la votación de un proyecto de compensación para víctimas de violencia en la Macrozona Sur, iniciativa que había sido presentada durante la administración anterior, pero que el Gobierno pidió respaldar para posteriormente introducirle modificaciones.

“Todos votamos a favor y los republicanos en línea votaron en contra. Yo no lo entiendo todavía”, señaló.

“El Presidente Kast es republicano y nosotros somos mucho más leales”, agregó.

Consultado sobre si el Partido Republicano ha asumido plenamente la responsabilidad de ser la principal colectividad del Gobierno, Ossandón respondió que estos episodios demostrarían que todavía existen dificultades.

“Hay mucha inexperiencia en los parlamentarios”, afirmó, apuntando a la presentación de proyectos que “lo único que hacen es generarles conflictos al Gobierno”.

Competencia por el electorado más duro

El senador sostuvo que republicanos y libertarios estarían intentando hablarle a un nicho electoral que apoyó a Kast, pero que podría estar tomando distancia del Ejecutivo.

“Ellos sienten que aquí hay un voto que votó por el Presidente Kast que lo han perdido, entonces tienen que hablarle a su nicho”, planteó.

A juicio de Ossandón, esa estrategia resulta especialmente grave en el caso del Partido Republicano, debido a su vínculo directo con el mandatario.

“Para mí es mucho más grave lo que hacen los republicanos que lo que hacen los libertarios”, señaló.

El parlamentario advirtió que dañar la figura presidencial también puede tener consecuencias para el resto del sector.

“Le están haciendo un daño inmenso al presidente Kast. Y cuando le hacen un daño al presidente Kast como figura, le hacen un daño a toda la derecha y centroderecha”, afirmó.

Rechazo a reabrir la agenda valórica

En esa línea, Ossandón también rechazó que el oficialismo utilice este momento para volver a impulsar debates valóricos que Kast había descartado como prioridad durante su campaña.

“Por ningún motivo. Hoy día tenemos problemas que son muy graves”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de reabrir esas discusiones.

El senador mencionó como prioridades la seguridad, el empleo y la crisis en el sistema de salud, marcada por las listas de espera y la falta de recursos.

Aunque recalcó que personalmente se opone al aborto, sostuvo que la legislación de tres causales ya se encuentra vigente y que no corresponde convertir ese debate en un eje del Gobierno.

“Hoy día no es el minuto de meterse en eso, porque no es el problema que tiene Chile”, afirmó.

“Kast candidato y Kast presidente tienen que ser los mismos, tienen que ser una misma línea, y no empezar a cambiar esas líneas ahora para hacerse famoso o hablarle a su nicho para las próximas elecciones”, concluyó.