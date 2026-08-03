Millonaria indemnización a mujer que sufrió caída en un supermercado en Ñuñoa: Unimarc deberá pagarle más de $12 millones

El Vigesimosexto Juzgado Civil de Santiago condenó a la empresa Rendic Hermanos S.A. -operadora de Unimarc en Chile- al pago de una indemnización total de $12.085.389 a una clienta que sufrió la rotura del manguito rotador tras resbalar con detergente derramado en un local de Ñuñoa, hecho registrado en diciembre de 2020.

Según lo informado por el Poder Judicial, la magistratura estableció la responsabilidad del establecimiento comercial por omitir las medidas de seguridad exigibles para resguardar a los usuarios.

El tribunal rechazó las alegaciones de la compañía, que pretendía catalogar el suceso como un caso fortuito o imputar imprudencia a la víctima.

El fallo sostiene que la firma debió disponer de personal para supervisar el área de productos líquidos y recordó que la propia entidad reconoció oportunamente la necesidad de tratamientos médicos derivados de la caída.

El dictamen obliga al supermercado a desembolsar $2.085.389 por daño emergente y $10.000.000 por concepto de daño moral, al acreditarse la relación causal directa entre el accidente en el pasillo y la lesión física sufrida por la demandante.